Россияне готовят "штурм" ЗАЭС под чужим флагом – разведка
Главное управление разведки сообщает, что в ближайшее время россияне планируют организовать очередные провокации на оккупированной ЗАЭС с применением тяжелого вооружения.
Источник: пресс-служба ГУР
Дословно: "Вероятно в ближайшее время оккупанты планируют организацию очередной вооруженной провокации на территории Запорожской атомной электростанции.
С этой целью "департамент военной контрразведки" ФСБ распространяет среди личного состава оккупационного контингента информацию о якобы подготовке украинскими Силами безопасности и обороны штурма ЗАЭС".
Детали: Спецслужба оккупантов утверждает, что в конце июля будет организован "штурм" атомной станции, в котором якобы должны принять участие "штурмовые группы" и неназванные "добровольческие вооруженные подразделения Украины".
В ГУР считают, что тиражирование такой информации может свидетельствовать о подготовке оккупантами операции "под чужим флагом", которая приведет к масштабной аварии на ЗАЭС.
По имеющейся информации, сейчас готовятся очередные имитационные обстрелы станции с целью дальнейшего обвинения в них Украины.
Такие действия в украинском ведомстве называют "актом ядерного терроризма".
Украина неоднократно заявляла, что только возвращение ЗАЭС под полный контроль Украины и МАГАТЭ, а также создание вокруг станции широкой демилитаризованной зоны, способно гарантировать безопасную эксплуатацию атомной станции.
Напомним:
- Запорожская атомная электростанция была захвачена оккупационными войсками 4 марта 2022 года. С тех пор неоднократно обнародовалась информация о заминировании территории станции, нескольких энергоблоков и пруда-охладителя.
- Главный санитарный врач страны рассказал, что в случае теракта россиян на ЗАЭС придется эвакуировать людей из зоны радиусом в 50 км вокруг станции.