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Россияне готовят "штурм" ЗАЭС под чужим флагом – разведка

Алена МазуренкоСреда, 19 июля 2023, 16:56
Россияне готовят штурм ЗАЭС под чужим флагом – разведка
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЭНЕРГОАТОМА

Главное управление разведки сообщает, что в ближайшее время россияне планируют организовать очередные провокации на оккупированной ЗАЭС с применением тяжелого вооружения.

Источник: пресс-служба ГУР

Дословно: "Вероятно в ближайшее время оккупанты планируют организацию очередной вооруженной провокации на территории Запорожской атомной электростанции.

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С этой целью "департамент военной контрразведки" ФСБ распространяет среди личного состава оккупационного контингента информацию о якобы подготовке украинскими Силами безопасности и обороны штурма ЗАЭС".

Детали: Спецслужба оккупантов утверждает, что в конце июля будет организован "штурм" атомной станции, в котором якобы должны принять участие "штурмовые группы" и неназванные "добровольческие вооруженные подразделения Украины".

В ГУР считают, что тиражирование такой информации может свидетельствовать о подготовке оккупантами операции "под чужим флагом", которая приведет к масштабной аварии на ЗАЭС.

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По имеющейся информации, сейчас готовятся очередные имитационные обстрелы станции с целью дальнейшего обвинения в них Украины.

Такие действия в украинском ведомстве называют "актом ядерного терроризма".

Украина неоднократно заявляла, что только возвращение ЗАЭС под полный контроль Украины и МАГАТЭ, а также создание вокруг станции широкой демилитаризованной зоны, способно гарантировать безопасную эксплуатацию атомной станции.

Напомним:

  • Запорожская атомная электростанция была захвачена оккупационными войсками 4 марта 2022 года. С тех пор неоднократно обнародовалась информация о заминировании территории станции, нескольких энергоблоков и пруда-охладителя.
  • Главный санитарный врач страны рассказал, что в случае теракта россиян на ЗАЭС придется эвакуировать людей из зоны радиусом в 50 км вокруг станции.

Темы: ЗАЭСоккупацияРосcияразведка
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