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Ексглава СБУ Баканов працевлаштувався адвокатом

Валентина РоманенкоСереда, 19 липня 2023, 18:08
Ексглава СБУ Баканов працевлаштувався адвокатом
Іван Баканов. фото СБУ

Колишній очільник Служби безпеки України Іван Баканов отримав свідоцтво адвоката від Ради адвокатів Полтавської області.

Джерело: керівник обласної Ради адвокатів Володимир Скукіс у коментарі виданню "Полтавщина"

Деталі: Своє місце роботи ексглава СБУ визначив самостійно на підставі договору оренди нерухомості на Полтавщині.

За словами Скукіса, Баканов склав іспити, пройшов 6-місячне стажування не за місцем проживання та склав присягу адвоката.

27 червня 2023 року колишній керівник Служби безпеки України отримав свідоцтво адвоката (№ 4224) від Ради адвокатів Полтавської області.

Нагадаємо: Іван Баканов очолював Службу безпеки України з серпня 2019-го по липень 2022 року.

У лютому 2023 року повідомлялося, що Служба безпеки України провела службову перевірку щодо свого колишнього голови Івана Баканова, але її результати засекречено.

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Теми: Баканов
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