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Экс-глава СБУ Баканов трудоустроился адвокатом

Валентина РоманенкоСреда, 19 июля 2023, 18:08
Экс-глава СБУ Баканов трудоустроился адвокатом
Иван Баканов. фото СБУ

Бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов получил свидетельство адвоката от Совета адвокатов Полтавской области.

Источник: руководитель областного Совета адвокатов Владимир Скукис в комментарии изданию "Полтавщина"

Детали: Свое место работы экс-глава СБУ определил самостоятельно на основании договора аренды недвижимости на Полтавщине.

По словам Скукиса, Баканов сдал экзамены, прошел 6-месячную стажировку не по месту жительства и принял присягу адвоката.

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27 июня 2023 года бывший руководитель Службы безопасности Украины получил свидетельство адвоката (№ 4224) от Совета адвокатов Полтавской области.

Напомним: Иван Баканов возглавлял Службу безопасности Украины с августа 2019-го по июль 2022 года.

В феврале 2023 года сообщалось, что Служба безопасности Украины провела служебную проверку в отношении своего бывшего главы Ивана Баканова, но ее результаты засекречены.

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Темы: Баканов
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