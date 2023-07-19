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Сили оборони відбили атаки біля Невельського і Богданівки – Генштаб

Валентина РоманенкоСереда, 19 липня 2023, 18:59
Сили оборони відбили атаки біля Невельського і Богданівки – Генштаб
ілюстративне фото ЗСУ

Від початку доби 19 липня російські окупаційні війська завдали 66 авіаційних ударів та здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу

Деталі: Наголошується, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Від початку доби відбулось 19 бойових зіткнень.

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На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону.

Повідомляється, що на Бахмутському напрямку, під щільним вогнем артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, українські захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Невельського. Противник завдав ракетного та авіаційного ударів в районі міста Авдіївка.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування ЗСУ. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районі північніше Приютного Запорізької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському та бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

В свою чергу авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу. Також, нашими захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та станцію РЕБ ворога.

Нагадаємо: В ніч на 19 липня Росія випустила по Україні 30 крилатих ракет, одну авіаційну та 32 дрони-камікадзе Shahed, українська ППО знищила 14 ракет і 23 БПЛА ворога.

Теми: війнаГенштаб
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