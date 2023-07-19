Силы обороны отбили атаки возле Невельского и Богдановки – Генштаб

С начала суток 19 июля российские оккупационные войска нанесли 66 авиационных ударов и совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Источник: вечерняя сводка Генштаба

Детали: Отмечается, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. С начала суток состоялось 19 боевых столкновений.

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На северском и слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.

На купянском направлении украинские воины стойко держат оборону.

Сообщается, что на бахмутском направлении, под плотным огнем артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки противника в районе Богдановки Донецкой области.

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На авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, украинские защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Невельского. Противник нанес ракетный и авиационный удары в районе города Авдеевка.

На марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки.

На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения ВСУ. Осуществил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе севернее Приютного Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

В свою очередь авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава. Также, нашими защитниками было уничтожено 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 9 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны и станцию РЭБ врага.

Напомним: В ночь на 19 июля Россия выпустила по Украине 30 крылатых ракет, одну авиационную и 32 дрона-камикадзе Shahed, украинская ПВО уничтожила 14 ракет и 23 БПЛА врага.