Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян і білорусів до змагань: є умова

Міжнародна федерація гімнастики вирішила допустити до змагань спортсменів з Росії та Білорусі − їм дозволили виступати у нейтральному статусі.

Джерело: сайт МФГ з посиланням на рішення виконавчого комітету федерації від 19 липня

Дослівно МФГ: "Дозволити, за суворих умов, участь спортсменів і допоміжного персоналу Росії та Білорусі в санкціонованих заходах, зазначених у календарі МФГ, як "індивідуальних нейтральних спортсменів" без будь-якої участі або зв'язку з Російською Федерацією або Республікою Білорусь, їхніми відповідними національними федераціями або національними олімпійськими комітетами".

Деталі: Підкреслюється, що спортсмени мають суворо дотримуватися вимог нейтралітету.

Спортсмен, який захоче отримати статус "індивідуального нейтрального спортсмена", муситиме подати заявку до МФГ відповідно до спеціальних правил. Спортсмени, які отримають цей статус, матимуть право брати участь у змаганнях з 1 січня 2024 року.

Також федерація підкреслює, що своїм рішенням виконавчий комітет підтверджує "своє рішуче засудження безглуздого вторгнення Росії в Україну та зобов'язання накласти суворі покарання на будь-кого в міжнародній гімнастичній спільноті, хто бере участь у війні або підтримує війну".

Також федерація наголошує, що продовжуватиме надавати підтримку жертвам війни в Україні.

Пряма мова президента Міжнародної федерації гімнастики Морінарі Ватанабе: "Допускаючи російських і білоруських гімнастів до участі в змаганнях в якості незалежних нейтральних спортсменів, МФГ забезпечує дотримання прав усіх спортсменів і посилає світові сигнал про те, що гімнастика прагне до миру".

Передісторія: