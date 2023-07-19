Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян і білорусів до змагань: є умова

Міжнародна федерація гімнастики вирішила допустити до змагань спортсменів з Росії та Білорусі − їм дозволили виступати у нейтральному статусі.

Джерело: сайт МФГ з посиланням на рішення виконавчого комітету федерації від 19 липня

Дослівно МФГ: "Дозволити, за суворих умов, участь спортсменів і допоміжного персоналу Росії та Білорусі в санкціонованих заходах, зазначених у календарі МФГ, як "індивідуальних нейтральних спортсменів" без будь-якої участі або зв'язку з Російською Федерацією або Республікою Білорусь, їхніми відповідними національними федераціями або національними олімпійськими комітетами".

Деталі: Підкреслюється, що спортсмени мають суворо дотримуватися вимог нейтралітету.

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Спортсмен, який захоче отримати статус "індивідуального нейтрального спортсмена", муситиме подати заявку до МФГ відповідно до спеціальних правил. Спортсмени, які отримають цей статус, матимуть право брати участь у змаганнях з 1 січня 2024 року.

Також федерація підкреслює, що своїм рішенням виконавчий комітет підтверджує "своє рішуче засудження безглуздого вторгнення Росії в Україну та зобов'язання накласти суворі покарання на будь-кого в міжнародній гімнастичній спільноті, хто бере участь у війні або підтримує війну".

Також федерація наголошує, що продовжуватиме надавати підтримку жертвам війни в Україні.

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Пряма мова президента Міжнародної федерації гімнастики Морінарі Ватанабе: "Допускаючи російських і білоруських гімнастів до участі в змаганнях в якості незалежних нейтральних спортсменів, МФГ забезпечує дотримання прав усіх спортсменів і посилає світові сигнал про те, що гімнастика прагне до миру".

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