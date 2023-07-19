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Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие

Ирина БалачукСреда, 19 июля 2023, 21:13
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Гимнасты. Фото иллюстративное из Facebook International Gymnastics Federation - FIG

Международная федерация гимнастики решила допустить к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси − им разрешили выступать в нейтральном статусе.

Источник: сайт МФГ со ссылкой на решение исполнительного комитета федерации от 19 июля

Дословно МФГ: "Разрешить, при строгих условиях, участие спортсменов и вспомогательного персонала России и Беларуси в санкционированных мероприятиях, указанных в календаре МФГ, как "индивидуальных нейтральных спортсменов" без какого-либо участия или связи с Российской Федерацией или Республикой Беларусь, их соответствующими национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами".

Детали: Подчеркивается, что спортсмены должны строго соблюдать требования нейтралитета.

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Спортсмен, который захочет получить статус "индивидуального нейтрального спортсмена", должен будет подать заявку в МФГ в соответствии со специальными правилами. Спортсмены, которые получат этот статус, будут иметь право участвовать в соревнованиях с 1 января 2024 года.

Также федерация подчеркивает, что своим решением исполнительный комитет подтверждает "свое решительное осуждение бессмысленного вторжения России в Украину и обязательства наложить строгие наказания на любого в международном гимнастическом сообществе, кто участвует в войне или поддерживает войну".

Также федерация отмечает, что будет продолжать оказывать поддержку жертвам войны в Украине.

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Прямая речь президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе: "Допуская российских и белорусских гимнастов к участию в соревнованиях в качестве независимых нейтральных спортсменов, МФГ обеспечивает соблюдение прав всех спортсменов и посылает миру сигнал о том, что гимнастика стремится к миру".

Предыстория:

Темы: РосcияБеларусьспортвойна
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