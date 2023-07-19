Київ може просити партнерів про створення гуманітарних конвоїв для зернового коридору − Данілов

Україна розглядає можливість звернення до партнерів та ООН щодо створення гуманітарних конвоїв для зернового коридору, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на заяву Данілова в ефірі національного телемарафону

Пряма мова секретаря РНБО: "Нам вкрай важливо, щоб наша інфраструктура на Чорному морі працювала і була недоторканою. Робимо все від нас залежне для того, щоб так і сталося. Щоб все було захищене. На тих засіданнях, які проводив президент, розглядається питання щодо звернення до партнерів, ООН для створення гуманітарних конвоїв, які забезпечать безпеку".

Деталі: Данілов додав − якщо вони не будуть давати можливості забезпечити продуктами харчування країни, які цього потребують, то питання штучного голоду буде питанням часу.

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"Ми наполягаємо на тому, щоб ООН максимально долучилася. Один з варіантів – створення гуманітарних конвоїв, які під охороною відповідних засобів ураження мають рухатися", – підсумував секретар РНБО.

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