Київ може просити партнерів про створення гуманітарних конвоїв для зернового коридору − Данілов
Україна розглядає можливість звернення до партнерів та ООН щодо створення гуманітарних конвоїв для зернового коридору, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
Джерело: Радіо Свобода з посиланням на заяву Данілова в ефірі національного телемарафону
Пряма мова секретаря РНБО: "Нам вкрай важливо, щоб наша інфраструктура на Чорному морі працювала і була недоторканою. Робимо все від нас залежне для того, щоб так і сталося. Щоб все було захищене. На тих засіданнях, які проводив президент, розглядається питання щодо звернення до партнерів, ООН для створення гуманітарних конвоїв, які забезпечать безпеку".
Деталі: Данілов додав − якщо вони не будуть давати можливості забезпечити продуктами харчування країни, які цього потребують, то питання штучного голоду буде питанням часу.
"Ми наполягаємо на тому, щоб ООН максимально долучилася. Один з варіантів – створення гуманітарних конвоїв, які під охороною відповідних засобів ураження мають рухатися", – підсумував секретар РНБО.
Передісторія:
- 17 липня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про зупинку дії "зернової угоди". Також Росія оголосила про відкликання гарантій безпеки судноплавства в рамках Чорноморської зернової ініціативи.
- Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що вірить, що президент Росії насправді хоче продовження дії так званої "зернової угоди", та поговорить з ним про це.
- А Зеленський запропонував Туреччині й ООН продовжити роботу "зернового коридору" без РФ.
- 19 липня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія "розгляне можливість" повернення до "зернової угоди" лише у разі повного виконання її умов.
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