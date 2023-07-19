Киев может просить партнеров о создании гуманитарных конвоев для зернового коридора − Данилов
Украина рассматривает возможность обращения к партнерам и ООН относительно создания гуманитарных конвоев для зернового коридора, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Источник: Радио Свобода со ссылкой на заявление Данилова в эфире национального телемарафона
Прямая речь секретаря СНБО: "Нам крайне важно, чтобы наша инфраструктура на Черном море работала и была нетронутой. Делаем все от нас зависящее для того, чтобы так и произошло. Чтобы все было защищено. На тех заседаниях, которые проводил президент, рассматривается вопрос об обращении к партнерам, ООН для создания гуманитарных конвоев, которые обеспечат безопасность".
Детали: Данилов добавил − если они не будут давать возможности обеспечить продуктами питания страны, которые в этом нуждаются, то вопрос искусственного голода будет вопросом времени.
"Мы настаиваем на том, чтобы ООН максимально присоединилась. Один из вариантов − создание гуманитарных конвоев, которые под охраной соответствующих средств поражения должны двигаться", − подытожил секретарь СНБО.
Предыстория:
- 17 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил об остановке действия "зерновой сделки". Также Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы.
- В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что верит, что президент России на самом деле хочет продолжения действия так называемой "зерновой сделки", и поговорит с ним об этом.
- А Зеленский предложил Турции и ООН продолжить работу "зернового коридора" без РФ.
- 19 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия "рассмотрит возможность" возвращения в "зерновую сделку" только в случае полного выполнения ее условий.