Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Киев может просить партнеров о создании гуманитарных конвоев для зернового коридора − Данилов

Ирина БалачукСреда, 19 июля 2023, 23:39
Киев может просить партнеров о создании гуманитарных конвоев для зернового коридора − Данилов
Алексей Данилов Алексей Данилов. Фото из Facebook СНБО

Украина рассматривает возможность обращения к партнерам и ООН относительно создания гуманитарных конвоев для зернового коридора, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на заявление Данилова в эфире национального телемарафона

Прямая речь секретаря СНБО: "Нам крайне важно, чтобы наша инфраструктура на Черном море работала и была нетронутой. Делаем все от нас зависящее для того, чтобы так и произошло. Чтобы все было защищено. На тех заседаниях, которые проводил президент, рассматривается вопрос об обращении к партнерам, ООН для создания гуманитарных конвоев, которые обеспечат безопасность".

Детали: Данилов добавил − если они не будут давать возможности обеспечить продуктами питания страны, которые в этом нуждаются, то вопрос искусственного голода будет вопросом времени.

Реклама:

"Мы настаиваем на том, чтобы ООН максимально присоединилась. Один из вариантов − создание гуманитарных конвоев, которые под охраной соответствующих средств поражения должны двигаться", − подытожил секретарь СНБО.

Предыстория:

Темы: зерноЧерное мореДанилов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЕще одного "слугу" нашли за границей: на острове в Средиземном море

фото, видеоОккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в Днепре

обновленоНАПК считает, что Тимошенко злоупотреблял полномочиями. Тот грозит судом

документХарлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду

Минкульт временно возглавит Ростислав Карандеев: что о нем известно

Президент ветировал закон о выделении полумиллиарда на строительство музея Голодомора

Все новости...
зерно
Польша закроет границу с Украиной, если ЕС не продлит зерновой запрет − Моравецкий
Экономические новости 19 июля: РФ атаковала ракетами украинские порты, "условия" Путина по "зерновой сделке"
Путин рассказал об "условиях" возвращения РФ в "зерновую сделку"
Последние новости
04:08
Российские ракеты угрожают Запорожской и Днепропетровской областям – Воздушные силы
03:47
Оккупанты планируют теракты против собственного населения в Брянской области – ЦНС
03:10
ВСУ скоро будут в Крыму – Буданов
02:27
Обстрелы Сумщины: за сутки – 85 "прилетов"
01:59
видеоПутин заявил, что РФ вывела армию из-под Киева, потому что ее "просили"
01:10
обновлено от 23:47Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту
00:55
Потери врага на Таврическом направлении за сутки составили более 2 рот – Тарнавский
00:25
"Нейтральный статус Украины" имеет принципиальное значение для РФ – Путин
23:59
КолонкаISW: Длительная инициатива Украины на поле боя – это возможность использовать слабость Кремля.
23:54
фотоМэр норвежского города проехался в Украину на велосипеде и собрал 540 тысяч гривен для ВСУ
Все новости...
Реклама: