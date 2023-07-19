Киев может просить партнеров о создании гуманитарных конвоев для зернового коридора − Данилов

Украина рассматривает возможность обращения к партнерам и ООН относительно создания гуманитарных конвоев для зернового коридора, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на заявление Данилова в эфире национального телемарафона

Прямая речь секретаря СНБО: "Нам крайне важно, чтобы наша инфраструктура на Черном море работала и была нетронутой. Делаем все от нас зависящее для того, чтобы так и произошло. Чтобы все было защищено. На тех заседаниях, которые проводил президент, рассматривается вопрос об обращении к партнерам, ООН для создания гуманитарных конвоев, которые обеспечат безопасность".

Детали: Данилов добавил − если они не будут давать возможности обеспечить продуктами питания страны, которые в этом нуждаются, то вопрос искусственного голода будет вопросом времени.

Реклама:

"Мы настаиваем на том, чтобы ООН максимально присоединилась. Один из вариантов − создание гуманитарных конвоев, которые под охраной соответствующих средств поражения должны двигаться", − подытожил секретарь СНБО.

Предыстория: