Операції навколо Бахмута поставлять російське командування перед складним вибором – ISW
Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що військові операції навколо Бахмута можуть обернутися для російського командування або ризиком на Херсонщині і Луганщині, або ж відводом загарбників з півдня України.
Джерело: ISW
Деталі: В огляді зазначається, що російські війська, ймовірно, реагують на українські операції навколо Бахмута перекиданням сил з інших регіонів України.
Зважаючи на це, аналітики прогнозують: "Якщо російських підкріплень, вже надісланих до Бахмута, буде недостатньо для утримання досягнутих успіхів у цьому районі, російське командування може опинитися перед складним вибором: чи ризикувати створенням серйозних вразливих точок у Херсонській та Луганській областях, чи почати відводити війська з півдня України".
У звіті також йдеться, що російські джерела стверджують, що 1 липня українські війська провели контрнаступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках фронту.
Аналітики Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі визнав, що українські контрнаступальні операції займуть більше часу, ніж очікували деякі західні спостерігачі.
На думку експертів, подібні заяви про українські операції свідчать про те, що українські війська наразі не намагаються проводити широкомасштабні операції, які могли б призвести до швидкого територіального просування вперед.
Тим часом українські офіційні особи регулярно вказують на те, що Сили оборони ще не виділили значну частину своїх сил для проведення контрнаступальних операцій і ще не розпочали основну фазу контрнаступу.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни можуть ініціювати навмисний витік радіоактивних речовин на Запорізькій атомній електростанції як частину потенційної російської стратегії заморожування війни.
Експерти вважають, що Росія, ймовірно, продовжить використовувати загрозу радіологічного інциденту для стримування українських контрнаступальних дій і послаблення військової підтримки України з боку Заходу.
Російські пропагандисти, ймовірно, проводять інформаційну кампанію з з дискредитації групи "Вагнера" на користь інтеграції колишніх бійців ПВК у структури російського Міноборони.
Фахівці інституту вважають, що це є підтримкою кампанії президента Росії Володимира Путіна, спрямованої на знищення особистої репутації засновника "Вагнера" Євгена Пригожина.
Ключові висновки ISW за 1 липня:
- Російські джерела стверджують, що 1 липня українські війська проводили контрнаступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках фронту.
- Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі визнав, що українські контрнаступальні операції займуть більше часу, ніж очікували деякі західні спостерігачі.
- Російські війська, ймовірно, реагують на операції Сил оборони навколо Бахмута перекиданням сил з інших регіонів України.
- Зеленський заявив, що росіяни можуть ініціювати навмисний витік радіоактивних речовин на ЗАЕС як частину потенційної російської стратегії заморожування війни.
- Російські пропагандисти, ймовірно, проводять інформаційну кампанію з метою знищення репутації групи "Вагнера" на підтримку інтеграції колишніх бійців ПВК у структури МО РФ.
- Російські війська продовжували обмежені наступальні операції вздовж лінії Сватове-Кремінна.
- Українські війська продовжували вести наземні обстріли навколо Бахмута.
- Війська РФ продовжували проводити обмежені наземні обстріли та перекидати повітряно-десантні підрозділи в район Бахмута.
- Також окупанти продовжували проводити обмежені наземні обстріли вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
- Крім того, вони не припинили контратакувати нещодавно звільнені українські позиції на адміністративному кордоні між Донецькою та Запорізькою областями.
- Українські війська продовжували контрнаступальні операції на заході Запорізької області.
- Російські заходи безпеки на мосту через Керченську протоку, ймовірно, сповільнюють постачання російських товарів з Росії до окупованого Криму.
- Іран, можливо, направляє до Росії матеріально-технічні засоби та персонал для допомоги в будівництві заводу в Республіці Татарстан, який, за повідомленнями, вироблятиме іранські бойові безпілотники.
- Українські та західні джерела продовжують повідомляти про викрадення українських дітей та дорослих на окупованих територіях.