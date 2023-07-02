Операції навколо Бахмута поставлять російське командування перед складним вибором – ISW

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що військові операції навколо Бахмута можуть обернутися для російського командування або ризиком на Херсонщині і Луганщині, або ж відводом загарбників з півдня України.

Джерело: ISW

Деталі: В огляді зазначається, що російські війська, ймовірно, реагують на українські операції навколо Бахмута перекиданням сил з інших регіонів України.

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Зважаючи на це, аналітики прогнозують: "Якщо російських підкріплень, вже надісланих до Бахмута, буде недостатньо для утримання досягнутих успіхів у цьому районі, російське командування може опинитися перед складним вибором: чи ризикувати створенням серйозних вразливих точок у Херсонській та Луганській областях, чи почати відводити війська з півдня України".

У звіті також йдеться, що російські джерела стверджують, що 1 липня українські війська провели контрнаступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках фронту.

Аналітики Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі визнав, що українські контрнаступальні операції займуть більше часу, ніж очікували деякі західні спостерігачі.

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На думку експертів, подібні заяви про українські операції свідчать про те, що українські війська наразі не намагаються проводити широкомасштабні операції, які могли б призвести до швидкого територіального просування вперед.

Тим часом українські офіційні особи регулярно вказують на те, що Сили оборони ще не виділили значну частину своїх сил для проведення контрнаступальних операцій і ще не розпочали основну фазу контрнаступу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни можуть ініціювати навмисний витік радіоактивних речовин на Запорізькій атомній електростанції як частину потенційної російської стратегії заморожування війни.

Експерти вважають, що Росія, ймовірно, продовжить використовувати загрозу радіологічного інциденту для стримування українських контрнаступальних дій і послаблення військової підтримки України з боку Заходу.

Російські пропагандисти, ймовірно, проводять інформаційну кампанію з з дискредитації групи "Вагнера" на користь інтеграції колишніх бійців ПВК у структури російського Міноборони.

Фахівці інституту вважають, що це є підтримкою кампанії президента Росії Володимира Путіна, спрямованої на знищення особистої репутації засновника "Вагнера" Євгена Пригожина.

Ключові висновки ISW за 1 липня: