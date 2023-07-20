Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В окупованому Маріуполі палає палац культури

"Українська правда"Четвер, 20 липня 2023, 00:51
В окупованому Маріуполі палає палац культури
Скрін з відео

В окупованому російськими загарбниками Маріуполі Донецької області загорівся палац культури "Український дім".

Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram

Дослівно: "В тимчасово окупованому Маріуполі палає палац культури "Український дім" (в минулому ПК Металургів)".

 

Деталі: За словами місцевих мешканців, повідомили у мерії, пожежа виникла внаслідок вибуху снаряду, який принесли у будівлю невідомі особи.

Реклама:

У міськраді також розповіли, що, попри заяви окупантів, що вогонь намагаються приборкати 6 пожежних бригад, насправді на місце пожежі прибула лише одна бригада, яка "не може нічого зробити".

Нагадаємо: За даними Спротиву, так звана адміністрація Маріуполя підготувала план евакуації колаборантів, документації і цінного майна.

Теми: пожежаМаріуполь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоНардепу Арістову вручили підозру після скандалу з Мальдівами

Зникла гуманітарка: у Львівській ОВА відреагували на закиди

ЗСУ йдуть вперед на півдні від Бахмута, найгарячіше біля 3 населених пунктів – Маляр

Майно родини ексвійськкома Борисова арештували: родичі намагалися "врятувати" Porsche – ДБР

фото"Неповага" до росіянки: в Україні готують протест на дискваліфікацію Харлан

Синові львівського військкома подарували будинок у престижному передмісті – ЗМІ

Усі новини...
пожежа
Росіяни вдарили по центру Миколаєва: є загиблі
На Миколаївщині вогнеборці потрапили під обстріл вночі
Окупанти кажуть про пожежу на полігоні в Криму, евакуюють понад 2 тисячі осіб
Останні новини
20:02
фотоDaewoo перекинув автобус біля Києва: 9 постраждалих, жінка втратила ногу
19:48
У НБУ розповіли, скільки фінансування від партнерів Україні буде потрібно в 2024
19:47
фотоНардепу Арістову вручили підозру після скандалу з Мальдівами
19:41
У місцевих влад заберуть мости на дорогах державного значення: підсумок перевірок
19:39
Туреччина оштрафувала за контент з ЛГБТ 6 платформ, зокрема Netflix і Disney+
19:35
ЄЦБ дев’ятий раз поспіль підвищив ставки: облікова зросла до 23-річного максимуму
19:33
В Євросоюзу наразі немає коштів на транзит зерна з України – ЗМІ
19:22
Окупанти затримали біля "суду" в Криму 13 кримських татар, серед них – двоє журналістів
19:19
Чи повинен сімейний лікар давати пацієнту особистий номер телефону – пояснює НСЗУ
19:14
Mastercard вимагає заборонити придбання канабісу за допомогою своїх карток
Усі новини...
Реклама: