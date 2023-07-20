В окупованому Маріуполі палає палац культури

В окупованому російськими загарбниками Маріуполі Донецької області загорівся палац культури "Український дім".

Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram

Дослівно: "В тимчасово окупованому Маріуполі палає палац культури "Український дім" (в минулому ПК Металургів)".

Деталі: За словами місцевих мешканців, повідомили у мерії, пожежа виникла внаслідок вибуху снаряду, який принесли у будівлю невідомі особи.

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У міськраді також розповіли, що, попри заяви окупантів, що вогонь намагаються приборкати 6 пожежних бригад, насправді на місце пожежі прибула лише одна бригада, яка "не може нічого зробити".

Нагадаємо: За даними Спротиву, так звана адміністрація Маріуполя підготувала план евакуації колаборантів, документації і цінного майна.