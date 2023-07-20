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В оккупированном Мариуполе пылает дворец культуры

"Украинская правда"Четверг, 20 июля 2023, 00:51
В оккупированном Мариуполе пылает дворец культуры
Скрин с видео

В оккупированном российскими захватчиками Мариуполе Донецкой области загорелся дворец культуры "Украинский дом".

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram

Дословно: "Во временно оккупированном Мариуполе пылает дворец культуры "Украинский дом" (в прошлом ДК Металлургов)".

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Детали: По словам местных жителей, сообщили в мэрии, пожар возник в результате взрыва снаряда, который принесли в здание неизвестные лица.

В горсовете также рассказали, что, несмотря на заявления оккупантов, что огонь пытаются потушить 6 пожарных бригад, на самом деле на место пожара прибыла только одна бригада, которая "не может ничего сделать".

Напомним: По данным Сопротивления, так называемая администрация Мариуполя подготовила план эвакуации коллаборационистов, документации и ценного имущества.

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Темы: пожарМариуполь
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