Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В оккупированном Мариуполе пылает дворец культуры

"Украинская правда"Четверг, 20 июля 2023, 00:51
В оккупированном Мариуполе пылает дворец культуры
Скрин с видео

В оккупированном российскими захватчиками Мариуполе Донецкой области загорелся дворец культуры "Украинский дом".

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram

Дословно: "Во временно оккупированном Мариуполе пылает дворец культуры "Украинский дом" (в прошлом ДК Металлургов)".

 

Детали: По словам местных жителей, сообщили в мэрии, пожар возник в результате взрыва снаряда, который принесли в здание неизвестные лица.

Реклама:

В горсовете также рассказали, что, несмотря на заявления оккупантов, что огонь пытаются потушить 6 пожарных бригад, на самом деле на место пожара прибыла только одна бригада, которая "не может ничего сделать".

Напомним: По данным Сопротивления, так называемая администрация Мариуполя подготовила план эвакуации коллаборационистов, документации и ценного имущества.

Темы: пожарМариуполь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЕще одного "слугу" нашли за границей: на острове в Средиземном море

фото, видеоОккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в Днепре

обновленоНАПК считает, что Тимошенко злоупотреблял полномочиями. Тот грозит судом

документХарлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду

Минкульт временно возглавит Ростислав Карандеев: что о нем известно

Президент ветировал закон о выделении полумиллиарда на строительство музея Голодомора

Все новости...
пожар
Россияне ударили по центру Николаева: есть погибшие
На Николаевщине огнеборцы попали под обстрел ночью
Оккупанты говорят о пожаре на полигоне в Крыму, эвакуируют более 2 тысяч человек
Последние новости
04:08
Российские ракеты угрожают Запорожской и Днепропетровской областям – Воздушные силы
03:47
Оккупанты планируют теракты против собственного населения в Брянской области – ЦНС
03:10
ВСУ скоро будут в Крыму – Буданов
02:27
Обстрелы Сумщины: за сутки – 85 "прилетов"
01:59
видеоПутин заявил, что РФ вывела армию из-под Киева, потому что ее "просили"
01:10
обновлено от 23:47Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту
00:55
Потери врага на Таврическом направлении за сутки составили более 2 рот – Тарнавский
00:25
"Нейтральный статус Украины" имеет принципиальное значение для РФ – Путин
23:59
КолонкаISW: Длительная инициатива Украины на поле боя – это возможность использовать слабость Кремля.
23:54
фотоМэр норвежского города проехался в Украину на велосипеде и собрал 540 тысяч гривен для ВСУ
Все новости...
Реклама: