В оккупированном Мариуполе пылает дворец культуры

В оккупированном российскими захватчиками Мариуполе Донецкой области загорелся дворец культуры "Украинский дом".

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram

Дословно: "Во временно оккупированном Мариуполе пылает дворец культуры "Украинский дом" (в прошлом ДК Металлургов)".

Детали: По словам местных жителей, сообщили в мэрии, пожар возник в результате взрыва снаряда, который принесли в здание неизвестные лица.

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В горсовете также рассказали, что, несмотря на заявления оккупантов, что огонь пытаются потушить 6 пожарных бригад, на самом деле на место пожара прибыла только одна бригада, которая "не может ничего сделать".

Напомним: По данным Сопротивления, так называемая администрация Мариуполя подготовила план эвакуации коллаборационистов, документации и ценного имущества.