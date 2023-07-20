Росіяни вдарили по центру Миколаєва: є загиблі

Російські окупанти вночі 20 липня завдали удару по центру Миколаєва, внаслідок чого спалахнули 3-поверховий житловий будинок і гаражі, відомо про 9 поранених, серед них – 5 дітей. Є загиблі, наразі їхня кількість невідома.

Джерело: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram

Пряма мова: "Росіяни вдарили по центру міста. Горять гараж і 3-поверховий житловий будинок. Пожежники виїхали".

Деталі: Очільник ОВА також повідомив, що наразі відомо про 9 поранених: 4 дорослих та 5 дітей. Постраждалих госпіталізували.

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"На одній із адрес величезна вирва біля 3-поверхового житлового будинку. Пожежа дуже серйозна. На місці вже працюють рятувальники ДСНС. Довкола багато пошкоджених будинків.

На іншій адресі горять кілька гаражів. Рятувальники гасять", – уточнив Сєнкевич.

Згодом Кім повідомив, що внаслідок удару по Миколаєву також є загиблі.

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Станом на 04:25 очільник ОВА не уточнив інформацію про кількість загиблих.

Нагадаємо: У Миколаєві вночі 20 липня було чутно звуки вибухів.