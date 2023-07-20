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У Миколаєві пролунали вибухи – ЗМІ

"Українська правда"Четвер, 20 липня 2023, 03:35
У Миколаєві пролунали вибухи – ЗМІ
Миколаїв після удару РФ. Ілюстративне фото getty images

У Миколаєві вночі 20 липня було чутно звуки вибухів.

Джерело: "Суспільне" у Telegram, "Укрінформ"

Деталі: Про те, що в Миколаєві чутно вибухи, "Суспільне" повідомило близько 03:05.

"Укрінформ" зазначає, що у місті пролунали два потужні вибухи.

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Під час вибухів у Миколаївській області тривала повітряна тривога.

Що цьому передувало:

  • Повітряні сили ЗСУ вночі 20 липня повідомили про ракетну небезпеку в Одеській, Вінницькій, Кіровоградській і Запорізькій областях.
  • В Одесі вночі 20 липня пролунала серія потужних вибухів.

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Теми: Миколаїввибух
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