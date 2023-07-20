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Россияне ударили по центру Николаева: есть погибшие

"Украинская правда"Четверг, 20 июля 2023, 04:25
Россияне ударили по центру Николаева: есть погибшие
Николаев. Иллюстративное фото: svidok.info

Российские оккупанты ночью 20 июля нанесли удар по центру Николаева, в результате чего вспыхнули 3-этажный жилой дом и гаражи, известно о 9 раненых, среди них – 5 детей. Есть погибшие, пока их количество неизвестно.

Источник: глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram, городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь: "Россияне ударили по центру города. Горят гараж и 3-этажный жилой дом. Пожарные выехали".

Детали: Глава ОВА также сообщил, что сейчас известно о 9 раненых: 4 взрослых и 5 детей. Пострадавших госпитализировали.

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"На одном из адресов огромная воронка возле 3-этажного жилого дома. Пожар очень серьезный. На месте уже работают спасатели ГСЧС. Вокруг много поврежденных домов.

По другому адресу горят несколько гаражей. Спасатели тушат", – уточнил Сенкевич.

Позже Ким сообщил, что в результате удара по Николаеву также есть погибшие.

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По состоянию на 04:25 глава ОВА не уточнил информацию о количестве погибших.

Напомним: В Николаеве ночью 20 июля были слышны звуки взрывов.

Темы: Николаеввзрывпожар
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