Россияне ударили по центру Николаева: есть погибшие

Российские оккупанты ночью 20 июля нанесли удар по центру Николаева, в результате чего вспыхнули 3-этажный жилой дом и гаражи, известно о 9 раненых, среди них – 5 детей. Есть погибшие, пока их количество неизвестно.

Источник: глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram, городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь: "Россияне ударили по центру города. Горят гараж и 3-этажный жилой дом. Пожарные выехали".

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Детали: Глава ОВА также сообщил, что сейчас известно о 9 раненых: 4 взрослых и 5 детей. Пострадавших госпитализировали.

"На одном из адресов огромная воронка возле 3-этажного жилого дома. Пожар очень серьезный. На месте уже работают спасатели ГСЧС. Вокруг много поврежденных домов.

По другому адресу горят несколько гаражей. Спасатели тушат", – уточнил Сенкевич.

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Позже Ким сообщил, что в результате удара по Николаеву также есть погибшие.

По состоянию на 04:25 глава ОВА не уточнил информацию о количестве погибших.

Напомним: В Николаеве ночью 20 июля были слышны звуки взрывов.