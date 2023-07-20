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Ворог атакував Одесу: є руйнування і постраждалі

"Українська правда", Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 20 липня 2023, 04:44
Ворог атакував Одесу: є руйнування і постраждалі
Одеса. Ілюстративне фото getty images

Вночі 20 липня російські окупанти вдарили по Одесі, внаслідок чого є руйнування і виникла пожежа, постраждали 2 людини.

Джерело: голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram, мерія Одеси в Telegram

Пряма мова: "Внаслідок російської атаки в середмісті Одеси є руйнування, виникла пожежа на площі 300 м2. На місці працюють фахівці відповідних служб.Відомо про двох госпіталізованих постраждалих".

Деталі: За словами очільника ОВА, також є "приліт" в області, про що детальніше буде повідомлено згодом. 

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Оновлено: Мер Одеси Генадій Труханов повідомив, що під завалами шукають людину.

Нагадаємо: В Одесі вночі 20 липня пролунала серія потужних вибухів.

Теми: ОдесаРосія
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