Ворог атакував Одесу: є руйнування і постраждалі
Четвер, 20 липня 2023, 04:44
Вночі 20 липня російські окупанти вдарили по Одесі, внаслідок чого є руйнування і виникла пожежа, постраждали 2 людини.
Джерело: голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram, мерія Одеси в Telegram
Пряма мова: "Внаслідок російської атаки в середмісті Одеси є руйнування, виникла пожежа на площі 300 м2. На місці працюють фахівці відповідних служб.Відомо про двох госпіталізованих постраждалих".
Деталі: За словами очільника ОВА, також є "приліт" в області, про що детальніше буде повідомлено згодом.
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Оновлено: Мер Одеси Генадій Труханов повідомив, що під завалами шукають людину.
Нагадаємо: В Одесі вночі 20 липня пролунала серія потужних вибухів.