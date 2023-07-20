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Враг атаковал Одессу: есть разрушения и пострадавшие

"Украинская правда", Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 20 июля 2023, 04:44
Враг атаковал Одессу: есть разрушения и пострадавшие
Одесса. Иллюстративное фото getty images

Ночью 20 июля российские оккупанты ударили по Одессе, в результате чего есть разрушения и возник пожар, пострадали 2 человека.

Источник: глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram, мерия Одессы в Telegram

Прямая речь: "В результате российской атаки в центре Одессы есть разрушения, возник пожар на площади 300 м2. На месте работают специалисты соответствующих служб.

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Известно о двух госпитализированных пострадавших".

Детали: По словам главы ОВА, также есть "прилет" в области, о чем подробнее будет сообщено позже.

Обновлено: Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что под завалами ищут человека.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: В Одессе ночью 20 июля прогремела серия мощных взрывов.

Темы: ОдессаРосcия
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