Наслідки удару по Миколаєву: пошкоджено щонайменше 5 житлових будинків і 15 гаражів
Внаслідок нічної атаки російських окупантів на Миколаїв пошкоджено щонайменше 5 багатоповерхових житлових будинків та близько 15 гаражів.
Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram
Пряма мова: "Щонайменше 5 житлових багатоповерхових будинків зазнали пошкоджень (вікна, двері, балкони, стеля). Наразі їх відключили від електропостачання. Триває рятувально-пошукова операція.
На місці працюють представники міської ради, пропонуємо людям відселення".
Деталі: За словами Сєнкевича, на місці другого "прильоту" у Миколаєві пошкоджено близько 15 гаражів та вибито вікна у кількох багатоповерхівках.
"Бригади комунальників вже готові виїжджати на місця обстрілів. Чекаємо завершення роботи рятувальників та поліції", – додав очільник міста.
Що цьому передувало:
- Російські окупанти вночі 20 липня завдали удару по центру Миколаєва.
- Відомо про 9 поранених, серед них – 5 дітей.
- Є загиблі, наразі їхня кількість невідома.