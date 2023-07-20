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Наслідки удару по Миколаєву: пошкоджено щонайменше 5 житлових будинків і 15 гаражів

"Українська правда"Четвер, 20 липня 2023, 05:05
Наслідки удару по Миколаєву: пошкоджено щонайменше 5 житлових будинків і 15 гаражів
Миколаїв. Ілюстративне фото: nikolaev24.com.ua

Внаслідок нічної атаки російських окупантів на Миколаїв пошкоджено щонайменше 5 багатоповерхових житлових будинків та близько 15 гаражів.

Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram

Пряма мова: "Щонайменше 5 житлових багатоповерхових будинків зазнали пошкоджень (вікна, двері, балкони, стеля). Наразі їх відключили від електропостачання. Триває рятувально-пошукова операція.

На місці працюють представники міської ради, пропонуємо людям відселення".

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Деталі: За словами Сєнкевича, на місці другого "прильоту" у Миколаєві пошкоджено близько 15 гаражів та вибито вікна у кількох багатоповерхівках.

"Бригади комунальників вже готові виїжджати на місця обстрілів. Чекаємо завершення роботи рятувальників та поліції", – додав очільник міста.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Російські окупанти вночі 20 липня завдали удару по центру Миколаєва.
  • Відомо про 9 поранених, серед них – 5 дітей. 
  • Є загиблі, наразі їхня кількість невідома. 

Теми: МиколаївРосія
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