Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Наслідки удару по Миколаєву: пошкоджено щонайменше 5 житлових будинків і 15 гаражів

"Українська правда"Четвер, 20 липня 2023, 05:05
Наслідки удару по Миколаєву: пошкоджено щонайменше 5 житлових будинків і 15 гаражів
Миколаїв. Ілюстративне фото: nikolaev24.com.ua

Внаслідок нічної атаки російських окупантів на Миколаїв пошкоджено щонайменше 5 багатоповерхових житлових будинків та близько 15 гаражів.

Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram

Пряма мова: "Щонайменше 5 житлових багатоповерхових будинків зазнали пошкоджень (вікна, двері, балкони, стеля). Наразі їх відключили від електропостачання. Триває рятувально-пошукова операція.

Реклама:

На місці працюють представники міської ради, пропонуємо людям відселення".

Деталі: За словами Сєнкевича, на місці другого "прильоту" у Миколаєві пошкоджено близько 15 гаражів та вибито вікна у кількох багатоповерхівках.

"Бригади комунальників вже готові виїжджати на місця обстрілів. Чекаємо завершення роботи рятувальників та поліції", – додав очільник міста.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало:

  • Російські окупанти вночі 20 липня завдали удару по центру Миколаєва.
  • Відомо про 9 поранених, серед них – 5 дітей. 
  • Є загиблі, наразі їхня кількість невідома. 

Теми: МиколаївРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Миколаїв
"Через велику кров зупинити фашизм": у Миколаєві затримали чиновниць, які закликали РФ
У Миколаєві затримали інформаторку "ручного" блогера ФСБ: їй загрожує довічне
У Миколаєві спіймали чоловіка, який шукав мости і зливав відео про рух ЗСУ росіянам
Останні новини
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: