Последствия удара по Николаеву: повреждены по меньшей мере 5 жилых домов и 15 гаражей
В результате ночной атаки российских оккупантов на Николаев повреждены по меньшей мере 5 многоэтажных жилых домов и около 15 гаражей.
Источник: городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram
Прямая речь: "По меньшей мере 5 жилых многоэтажных домов получили повреждения (окна, двери, балконы, потолок). Сейчас их отключили от электроснабжения. Продолжается спасательно-поисковая операция.
На месте работают представители городского совета, предлагаем людям отселение".
Детали: По словам Сенкевича, на месте второго "прилета" в Николаеве повреждено около 15 гаражей и выбиты окна в нескольких многоэтажках.
"Бригады коммунальщиков уже готовы выезжать на места обстрелов. Ждем завершения работы спасателей и полиции", – добавил глава города.
Что этому предшествовало:
- Российские оккупанты ночью 20 июля нанесли удар по центру Николаева.
- Известно о 9 раненых, среди них – 5 детей.
- Есть погибшие, пока их количество неизвестно.