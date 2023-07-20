Последствия удара по Николаеву: повреждены по меньшей мере 5 жилых домов и 15 гаражей

В результате ночной атаки российских оккупантов на Николаев повреждены по меньшей мере 5 многоэтажных жилых домов и около 15 гаражей.

Источник: городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь: "По меньшей мере 5 жилых многоэтажных домов получили повреждения (окна, двери, балконы, потолок). Сейчас их отключили от электроснабжения. Продолжается спасательно-поисковая операция.

На месте работают представители городского совета, предлагаем людям отселение".

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Детали: По словам Сенкевича, на месте второго "прилета" в Николаеве повреждено около 15 гаражей и выбиты окна в нескольких многоэтажках.

"Бригады коммунальщиков уже готовы выезжать на места обстрелов. Ждем завершения работы спасателей и полиции", – добавил глава города.

Что этому предшествовало:

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