Росіяни вдарили по Козачій Лопані: загинув чоловік

Тут і далі фото з Telegram Задоренка

Одна людина загинула у результаті російського удару по Козачій Лопані на Харківщині вранці 20 липня.

Джерело: начальник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко у Telegram

Пряма мова Задоренка: "Ворог завдав масованого удару по Козачій Лопані. Внаслідок артилерійського обстрілу загинув 62-річний місцевий мешканець".

Реклама:

Деталі: Також пошкоджені декілька приватних будинків та об'єктів інфраструктури у центральній частині селища.

Доповнено: Пізніше начальник МВА додав, що окупанти по Козачій Лопані гатили з танка − завдали близько 20 ударів по приватних будинках та цивільній інфраструктурі.

Загиблий чоловік 1962 року народження отримав пряме осколкове ураження легень і загинув майже відразу.

ВІДЕО ДНЯ

У результаті обстрілу пошкоджені близько 20 приватних домоволодінь, господарських споруд, а також адмінбудівля.

Передісторія: