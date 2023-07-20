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Росіяни вдарили по Козачій Лопані: загинув чоловік

Ірина БалачукЧетвер, 20 липня 2023, 11:28
Росіяни вдарили по Козачій Лопані: загинув чоловік
Тут і далі фото з Telegram Задоренка

Одна людина загинула у результаті російського удару по Козачій Лопані на Харківщині вранці 20 липня.

Джерело: начальник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко у Telegram

Пряма мова Задоренка: "Ворог завдав масованого удару по Козачій Лопані. Внаслідок артилерійського обстрілу загинув 62-річний місцевий мешканець".

Деталі: Також пошкоджені декілька приватних будинків та об'єктів інфраструктури у центральній частині селища. 

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Доповнено: Пізніше начальник МВА додав, що окупанти по Козачій Лопані гатили з танка − завдали близько 20 ударів по приватних будинках та цивільній інфраструктурі. 

 

Загиблий чоловік 1962 року народження отримав пряме осколкове ураження легень і загинув майже відразу.

У результаті обстрілу пошкоджені близько 20 приватних домоволодінь, господарських споруд, а також адмінбудівля. 

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Теми: Харківська областьвійнажертви
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