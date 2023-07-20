За добу через агресію РФ загинули троє людей, 32 поранені

За добу внаслідок агресії Росії щонайменше троє людей загинули та 32 осіб дістали поранення.

Джерело: звіт ОВА про ситуацію в регіонах станом на 9:00

Деталі: На Чернігівщині за добу — 9 обстрілів, 63 вибухи. По Семенівській громаді Новгород-Сіверського району – із мінометів, запуски некерованих авіаційних ракет. Вночі під час повітряної тривоги — приліт "Шахедів" по м.Семенівка; пошкоджено 3 житлові будинки (в тому числі — багатоповерховий), господарську споруду,.

По Новгород-Сіверській громаді рашисти гатили із артилерії, реактивних систем залпового вонгю, мінометів, також стався приліт під час тривоги "Шахеда" біля м.Новгород-Сіверський.

Сумщина: вночі близько м. Суми атакувало три ворожих БпЛА типу "Shahed 136". Один із них збитий, а другий — підбитий Силами ППО ЗСУ.

Третій влучив в будівлю позашкільного оздоровчого закладу. Внаслідок влучання приміщення закладу пошкоджено з послідуючим загоранням. На місці події бригадою швидкої медичної допомоги надано допомогу медичній сестрі закладу.

Наразі пожежу ліквідовано. На місці події працюють відповідні служби. Також зі ствольної артилерії обстріляли Есманську громаду (10 вибухів). Попередньо —без наслідків.

У середу протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 99 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Миколаївська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Новослобідська громади.

Краснопільська громада: пошкоджено 8 житлових будинків, 10 господарчих споруд, лінію електропередач, газопровід, літні кухні, гаражі, легкові автомобілі, трактор. Було горіння гаражу, літньої кухні і господарчої споруди.

Миропільська громада: пошкоджено господарську споруду, домогосподарство, вбито худобу.

Запорізька: за минулу добу військові рф 82 рази обстріляли Запорізьку область

76 артилерійські удари зазнали 17 населених пунктів, серед яких Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівка, Ольгівське, Чарівне, Малинівка, Верхня Терса, Степногірськ, Приморське. Від обстрілів з РСЗВ постраждали Новодарівка та Левадне. Зафіксовано ракетний удар по Таврійському та три авіаційні по Оріхову, Малій Токмачці та Новоданилівці.

В Оріхові від удару керованої авіабомби постраждали дві родини. Поранення отримали жінки 68 та 76 років та 70-річний чоловік. 79-річний чоловік від отриманих травм помер у медичному закладі.

Надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків і господарчих будівель.

Дніпропетровщина: вночі ворог обстрілював Нікопольський район тричі. Випустив майже півтора десятка снарядів. Влучив по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Минулося без постраждалих.

Пошкоджені дев'ятиповерхівка, приватне підприємство, автостоянка та машина.

На ранок агресор вгатив й по Мирівській громаді. Пошкоджена агрофірма, інфраструктурний об'єкт, 4 житлові будинки. Рятувальники продовжують обстежувати територію та уточнювати наслідки атак.

Харківщина: у четвер зранку ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Наразі на місце виїхали екстрені служби.

За добу на Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди Богодухівського району, Козача Лопань, Стрілеча Харківського району та Вовчанськ, Мала Вовча і Бударки Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали Дворічна, Западне, Синьківка, Кислівка та Берестове.

Ворог обстріляв с. Петропавлівка Куп'янського району, пошкоджено 2 приватні будинки, сталася пожежа.

Протягом минулої доби ворог кілька разів обстрілював Вовчанськ; пошкоджено 2 приватні домоволодіння, щонайменше 2 приватні житлові будинки, сталася пожежа. Внаслідок обстрілів м. Куп'янськ пошкоджено 11 приватних житлових будинків.

Луганщина: ворог у середу здійснив обстріли по Невському, Новолюбівці та Білогорівці. За добу противник здійснив 103 обстріли( 456 снарядів).

Донеччина: росіяни здійснили 22 обстріли за добу, обстріляні 15 населених пунктів, серед яких: Авдіївка, Гірник, Костянтинівка, Красногорівка, Сіверськ, смт Гостре, смт Велика Новосілка, смт Курахівка, смт Південне та інші. Пошкоджено 20 житлових будинків (з них 2 – багатоквартирних), цех ПрАТ "АКХЗ", приміщення ТОВ "Нова Пошта", мистецька школа, гараж, 2 цивільні автомобілі, 3 господарчих споруди.

По області за добу: 2 загиблих, 3 поранених.

Миколаївщина: вночі ворог завдав ракетних ударів по місту Миколаїв. Внаслідок обстрілу зруйновано декілька поверхів триповерхового будинку та виникла пожежа площею 450 кв. м, яку вогнеборці ліквідували на ранок. Триває розбір завалів. Пошкоджено сусідні багатоповерхові будинки.

Також через влучання сталося займання трьох гаражів, яке було оперативно ліквідовано. Пошкоджено близько 15 гаражів та вибиті вікна у кількох багатоповерхівках, розташованих поруч. Загалом внаслідок ракетних обстрілів постраждало 19 осіб. За медичною допомогою звернулися 12 людей – госпіталізовано двоє, серед них дитина.

О 07:06, під ворожими обстрілами перебувало м. Очаків Очаківської громади. Через влучання у п’ятиповерхівку відбулося займання квартири. Один чоловік отримав поранення. Наслідки ранкового обстрілу уточнюються.

Також у середу ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Протягом дня ворог обстрілював населений пункт Куцурубської громади, внаслідок чого зруйновано гараж, пошкоджено господарські споруди та житлові будинки. Займання на території приватного домоволодіння та за межами населеного пункту були ліквідовані. Постраждалих немає.

Одещина: вночі росіяни атакували крилатими ракетами та дронами-камікадзе Одещину.

Внаслідок російської атаки в середмісті Одеси є руйнування, здійнялася пожежа на площі 300 м2. На місці працюють фахівці відповідних служб. Відомо про двох шпиталізованих постраждалих. Є також "приліт" в області. Відомо про щонайменше 2 постраждалих. Під завалами шукають людину. Більш детальна інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 72 обстріли (277 снарядів), з них по м. Херсон — 2 обстріли (8 снарядів). Росіяни поцілили у райони 20 населених пунктів області.

Вночі російська армія атакувала "Шахедами" Херсон. Зафіксовано влучання у Шуменському мікрорайоні міста; сталася пожежа у будинку культури "Нафтовиків", а також пошкоджено двоповерхівку. Працівникам ДСНС вдалося врятувати 89-річну жінку, котра опинилася під завалами власної оселі. Лікарі на місці надали постраждалій меддопомогу, її стан – задовільний.

Також рашисти обстріляли садове товариство у Іванівці Дарʼївської громади. Поранення отримала місцева жителька. Вона сама звернулися до лікарні, медики надають їй необхідну допомогу.

З міномета ворог вдарив по житловому будинку в Ольгівці Тягинської громади.У власній оселі поранення отримала 59-річна жінка; постраждалу шпиталізували.

Всього за добу по області 4 людини поранено.