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Россияне ударили по Казачьей Лопани: погиб мужчина

Ирина БалачукЧетверг, 20 июля 2023, 11:28
Россияне ударили по Казачьей Лопани: погиб мужчина
Здесь и далее фото из Telegram Задоренко

Один человек погиб в результате российского удара по Казачьей Лопани на Харьковщине утром 20 июля.

Источник: начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко в Telegram

Прямая речь Задоренко: "Враг нанес массированный удар по Казачьей Лопани. В результате артиллерийского обстрела погиб 62-летний местный житель".

Детали: Также повреждены несколько частных домов и объектов инфраструктуры в центральной части поселка. 

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Дополнено: Позже начальник ГВА добавил, что оккупанты по Казачьей Лопани били из танка − нанесли около 20 ударов по частным домам и гражданской инфраструктуре. 

 

Погибший мужчина 1962 года рождения получил прямое осколочное ранение легких и погиб почти сразу.

В результате обстрела повреждены около 20 частных домовладений, хозяйственных построек, а также админздание. 

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Темы: Харьковская областьвойнажертвы
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