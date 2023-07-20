Россияне ударили по Казачьей Лопани: погиб мужчина
Один человек погиб в результате российского удара по Казачьей Лопани на Харьковщине утром 20 июля.
Источник: начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко в Telegram
Прямая речь Задоренко: "Враг нанес массированный удар по Казачьей Лопани. В результате артиллерийского обстрела погиб 62-летний местный житель".
Детали: Также повреждены несколько частных домов и объектов инфраструктуры в центральной части поселка.
Дополнено: Позже начальник ГВА добавил, что оккупанты по Казачьей Лопани били из танка − нанесли около 20 ударов по частным домам и гражданской инфраструктуре.
Погибший мужчина 1962 года рождения получил прямое осколочное ранение легких и погиб почти сразу.
В результате обстрела повреждены около 20 частных домовладений, хозяйственных построек, а также админздание.
Предыстория:
- За минувшие сутки в результате агрессии России как минимум три человека погибли и 32 человека получили ранения.