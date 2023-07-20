Россияне ударили по Казачьей Лопани: погиб мужчина

Здесь и далее фото из Telegram Задоренко

Один человек погиб в результате российского удара по Казачьей Лопани на Харьковщине утром 20 июля.

Источник: начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко в Telegram

Прямая речь Задоренко: "Враг нанес массированный удар по Казачьей Лопани. В результате артиллерийского обстрела погиб 62-летний местный житель".

Детали: Также повреждены несколько частных домов и объектов инфраструктуры в центральной части поселка.

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Дополнено: Позже начальник ГВА добавил, что оккупанты по Казачьей Лопани били из танка − нанесли около 20 ударов по частным домам и гражданской инфраструктуре.

Погибший мужчина 1962 года рождения получил прямое осколочное ранение легких и погиб почти сразу.

В результате обстрела повреждены около 20 частных домовладений, хозяйственных построек, а также админздание.

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