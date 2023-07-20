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Гвардія в наступі: НГУ показала, як бригада "Кара-Даг" долає мінні поля

Валентина РоманенкоЧетвер, 20 липня 2023, 11:37
Гвардія в наступі: НГУ показала, як бригада Кара-Даг долає мінні поля
ілюстрація НГУ

Бригада Нацгвардії "Кара-Даг" на південному напрямку спільно з іншими підрозділами Сил оборони продовжує наступальні дії.

Джерело: відео НГУ, яке оприлюднив очільник МВС Ігор Клименко в Telegram

Деталі: Нацгвардійці продовжують нищити російських окупантів на Запорізькому напрямку.

Ситуацію ускладнює щільне мінування місцевості ворогом. Проте бійці вміють справлятися навіть з такою задачею, зазначають в НГУ.

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На відео можна побачити один із моментів пророблення проходів у мінних полях перед штурмом.

Дослівно: "Минулого тижня на окремих ділянках наші хлопці просунулись на 1,700 метрів. Маємо успіхи та просування і протягом останніх днів. Точні цифри буде озвучено в потрібний час, давши змогу бійцям закріпитися".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Контрнаступ України просувається повільно, оскільки території перед російськими оборонними укріпленнями щільно заміновані. Напередодні контрнаступу Україна отримала менше 15% від всього саперного та інженерного обладнання, яке просила у західних партнерів.

Теми: Нацгвардіяконтрнаступ
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