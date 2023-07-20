Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гвардія в наступі: НГУ показала, як бригада "Кара-Даг" долає мінні поля

Валентина РоманенкоЧетвер, 20 липня 2023, 11:37
Гвардія в наступі: НГУ показала, як бригада Кара-Даг долає мінні поля
ілюстрація НГУ

Бригада Нацгвардії "Кара-Даг" на південному напрямку спільно з іншими підрозділами Сил оборони продовжує наступальні дії.

Джерело: відео НГУ, яке оприлюднив очільник МВС Ігор Клименко в Telegram

Деталі: Нацгвардійці продовжують нищити російських окупантів на Запорізькому напрямку.

Ситуацію ускладнює щільне мінування місцевості ворогом. Проте бійці вміють справлятися навіть з такою задачею, зазначають в НГУ.

На відео можна побачити один із моментів пророблення проходів у мінних полях перед штурмом.

Дослівно: "Минулого тижня на окремих ділянках наші хлопці просунулись на 1,700 метрів. Маємо успіхи та просування і протягом останніх днів. Точні цифри буде озвучено в потрібний час, давши змогу бійцям закріпитися".

Нагадаємо: Контрнаступ України просувається повільно, оскільки території перед російськими оборонними укріпленнями щільно заміновані. Напередодні контрнаступу Україна отримала менше 15% від всього саперного та інженерного обладнання, яке просила у західних партнерів.

Теми: Нацгвардіяконтрнаступ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Нацгвардія
Тактика випаленої землі в Бахмуті зараз грає проти ворога – Нацгвардія
Боєць Нацгвардії загинув у тилу: батьки не вірять у самогубство
Штурмові групи бригади "Кара-Даг" просунулися на 1700 метрів на мелітопольському напрямку – НГУ
Останні новини
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: