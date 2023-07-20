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Гвардия в наступлении: НГУ показала, как бригада "Кара-Даг" преодолевает минные поля

Валентина РоманенкоЧетверг, 20 июля 2023, 11:37
Гвардия в наступлении: НГУ показала, как бригада Кара-Даг преодолевает минные поля
иллюстрация НГУ

Бригада Нацгвардии "Кара-Даг" на южном направлении совместно с другими подразделениями Сил обороны продолжает наступательные действия.

Источник: видео НГУ, которое обнародовал глава МВД Игорь Клименко в Telegram

Детали: Нацгвардейцы продолжают уничтожать российских оккупантов на Запорожском направлении.

Ситуацию осложняет плотное минирование местности врагом. Однако бойцы умеют справляться даже с такой задачей, отмечают в НГУ.

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На видео можно увидеть один из моментов проделывания проходов в минных полях перед штурмом.

Дословно: "На прошлой неделе на отдельных участках наши ребята продвинулись на 1,700 метров. Есть успехи и продвижение и в течение последних дней. Точные цифры будут озвучены в нужное время, дав возможность бойцам закрепиться".

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Напомним: Контрнаступление Украины продвигается медленно, поскольку территории перед российскими оборонительными укреплениями плотно заминированы. Накануне контрнаступления Украина получила менее 15% от всего саперного и инженерного оборудования, которое просила у западных партнеров.

Темы: Нацгвардияконтрнаступление
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