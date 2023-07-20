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"У вас всі цілі?": поліція оприлюднила відео з бодікамер патрульних після обстрілу Одеси

Валентина РоманенкоЧетвер, 20 липня 2023, 16:17
У вас всі цілі?: поліція оприлюднила відео з бодікамер патрульних після обстрілу Одеси
фото МВС

Патрульні поліцейські допомагали в пошуку та евакуації потерпілих на місці руйнування в Одесі після нічної атаки РФ 20 липня.

Джерело: пресслужба МВС

Дослівно: "Третя ніч поспіль ракетних атак по Одесі. Перші хвилини після обстрілу окупантів з бодікамер патрульних.

Зі зруйнованого будинку було чути крики про допомогу. Щоб евакуювати людей, патрульні одразу почали розбирати уламки будівлі. Вдалося витягти з-під завалів декількох громадян та перемістити їх в безпечне місце. Один з потерпілих отримав численні осколкові поранення, йому надали першу домедичну допомогу".

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Деталі: В ніч на 20 липня ворог знову намагався поцілити в інфраструктурні об'єкти. Під ударом російських ракет опинилися порти, причали, житлові будинки й торгові мережі.

За даними місцевої влади, внаслідок нічної атаки по місту Одеса постраждали 8 людей, серед яких троє співробітників ДСНС. Під завалами виявили тіло одного загиблого.

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Теми: Одесаракетний ударполіціявійна
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