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Нічні обстріли росіян: в Одесі і Миколаєві є загиблі

Альона Мазуренко Четвер, 20 липня 2023, 11:45
Нічні обстріли росіян: в Одесі і Миколаєві є загиблі
фото: ДСНС Одеської області

В результаті нічної атаки росіян в Одесі загинув хлопець 2002 року народження, в Миколаєві також повідомляють про одного загиблого чоловіка.  

Джерело: голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram, "Суспільне" з посиланням на заступника Миколаївського міського голови Анатолія Петрова, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич

Деталі: Кіпер повідомив, що в Одесі внаслідок нічної російської атаки загинув охоронець цивільної будівлі 2002 року народження. Також постраждали 8 людей, серед яких троє співробітників ДСНС. Постраждалих в області немає.

За його словами, до міських лікарень госпіталізували трьох постраждалих. Всі вони перебувають у стані середньої важкості, серед них – співробітник ДСНС.

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За словами Петрова, у Миколаєві також є загиблий. Наразі рятувальники дістають тіло чоловіка з-під завалів.  

Крім того, зранку 20 липня у Миколаєві через сильний дощ підтопило вулиці, рух транспорту у місті ускладнено, місцями повалило дерева. 

Мер Миколаєва повідомив, що після зливи комунальники повернулись на місця обстрілів.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Сєнкевича: "Працюють бригади підприємств "ЕЛУ автодоріг", "Миколаївські парки", "Пілот" та КСМЕП - близько 50 осіб. Прибираємо територію від уламків та сміття. Обстежуємо пошкодження. Видаємо людям будматеріали".

 
 
 
 
 

Нагадаємо: 

  • Вночі 20 липня російські окупанти вдарили по Одесі, внаслідок чого є руйнування і виникла пожежа. Повідомлялося, що постраждали 2 людини. З-під завалів врятували людину. В середмісті Одеси є руйнування, виникла пожежа на площі 300 м.кв.
  • Внаслідок удару російських окупантів вночі 20 липня по Миколаєву постраждали 19 людей, із них 9, зокрема 5 дітей, – госпіталізовані, 2-х людей вдалося врятували з-під завалів.
  • Внаслідок нічної атаки російських окупантів на Миколаїв пошкоджено щонайменше 5 багатоповерхових житлових будинків та близько 15 гаражів.
  • Протиповітряна оборона знищила 18 повітряних цілей із 38, які російські окупанти запустили по Україні уночі 20 липня.

Теми: ракетний ударМиколаївОдесавійна
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