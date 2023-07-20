Нічні обстріли росіян: в Одесі і Миколаєві є загиблі

В результаті нічної атаки росіян в Одесі загинув хлопець 2002 року народження, в Миколаєві також повідомляють про одного загиблого чоловіка.

Джерело: голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram, "Суспільне" з посиланням на заступника Миколаївського міського голови Анатолія Петрова, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич

Деталі: Кіпер повідомив, що в Одесі внаслідок нічної російської атаки загинув охоронець цивільної будівлі 2002 року народження. Також постраждали 8 людей, серед яких троє співробітників ДСНС. Постраждалих в області немає.

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За його словами, до міських лікарень госпіталізували трьох постраждалих. Всі вони перебувають у стані середньої важкості, серед них – співробітник ДСНС.

За словами Петрова, у Миколаєві також є загиблий. Наразі рятувальники дістають тіло чоловіка з-під завалів.

Крім того, зранку 20 липня у Миколаєві через сильний дощ підтопило вулиці, рух транспорту у місті ускладнено, місцями повалило дерева.

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Мер Миколаєва повідомив, що після зливи комунальники повернулись на місця обстрілів.

Пряма мова Сєнкевича: "Працюють бригади підприємств "ЕЛУ автодоріг", "Миколаївські парки", "Пілот" та КСМЕП - близько 50 осіб. Прибираємо територію від уламків та сміття. Обстежуємо пошкодження. Видаємо людям будматеріали".

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