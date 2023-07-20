"У вас все целы?": полиция обнародовала видео с бодикамер патрульных после обстрела Одессы

Патрульные полицейские помогали в поиске и эвакуации пострадавших на месте разрушения в Одессе после ночной атаки РФ 20 июля.

Источник: пресс-служба МВД

Дословно: "Третья ночь подряд ракетных атак по Одессе. Первые минуты после обстрела оккупантов с бодикамер патрульных.

Из разрушенного дома были слышны крики о помощи. Чтобы эвакуировать людей, патрульные сразу начали разбирать обломки здания. Удалось извлечь из-под завалов нескольких граждан и переместить их в безопасное место. Один из пострадавших получил многочисленные осколочные ранения, ему оказали первую домедицинскую помощь".

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Детали: В ночь на 20 июля враг снова пытался попасть в инфраструктурные объекты. Под ударом российских ракет оказались порты, причалы, жилые дома и торговые сети.

По данным местных властей, в результате ночной атаки по городу Одесса пострадали 8 человек, среди которых трое сотрудников ГСЧС. Под завалами обнаружили тело одного погибшего.