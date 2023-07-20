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Очільник МВС назвав офіційну кількість загиблих від руйнування Каховської ГЕС

Валентина РоманенкоЧетвер, 20 липня 2023, 21:41
Очільник МВС назвав офіційну кількість загиблих від руйнування Каховської ГЕС
Ігор Клименко. фото МВС

Внаслідок руйнування Каховської ГЕС на контрольованій урядом території загинула 31 людина.

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Що стосується загиблих: у нас на сьогодні загиблих 31 особа. 29 – це Херсонська область і два громадянина загинули в Миколаївській області".

Деталі: Щодо матеріальних втрат, то, за словами міністра, остаточних підрахунок ще не завершений.

Пряма мова: "Дуже важко за ці місяці порахувати, скільки ми втратили можливого врожаю, скільки ми втратили приватних господарств, а це і виноградники, і баштанні культури, які росли на цій території, скільки ми втратили можливостей по воді. Це велика проблема.

Вода відійшла на кілька кілометрів від берега Херсонського водосховища.. І на сьогодні я бачу основною проблемою – це доступ до води в подальшому для наших громадян".

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Теми: Каховська ГЕСвійнаМВС
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