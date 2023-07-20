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Глава МВД назвал официальное количество погибших от разрушения Каховской ГЭС

Валентина РоманенкоЧетверг, 20 июля 2023, 21:41
Глава МВД назвал официальное количество погибших от разрушения Каховской ГЭС
Игорь Клименко. фото МВД

В результате разрушения Каховской ГЭС на контролируемой правительством территории погиб 31 человек.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Что касается погибших: у нас на сегодня погибших 31 человек. 29 - это Херсонская область и два гражданина погибли в Николаевской области".

Детали: Что касается материальных потерь, то, по словам министра, окончательный подсчет еще не завершен.

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Прямая речь: "Очень трудно за эти месяцы посчитать, сколько мы потеряли возможного урожая, сколько мы потеряли частных хозяйств, а это и виноградники, и бахчевые культуры, которые росли на этой территории, сколько мы потеряли возможностей по воде. Это большая проблема.

Вода отошла на несколько километров от берега Херсонского водохранилища. И на сегодня я вижу основной проблемой - это доступ к воде в дальнейшем для наших граждан".

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Темы: Каховская ГЭСвойнаМВД
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