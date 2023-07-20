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Зеленський пропонує звільнити міністра Ткаченка

Олена РощінаЧетвер, 20 липня 2023, 23:52
Зеленський пропонує звільнити міністра Ткаченка
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський пропонує прем’єр-міністру Денису Шмигалю звільнити Олександра Ткаченка з посади міністра культури й інформаційної політики та призначити на цю посаду іншу людину. 

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 20 липня

Пряма мова: "Я запропонував главі уряду два кроки. Перший – знайти позабюджетні кошти на проєкти, які вам зараз дійсно потрібні, у світі є люди, які можуть допомогти. А друге – попросив прем’єр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики". 

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Деталі: Президент зазначив, що говорив із премʼєр-міністром про справедливість при формуванні бюджетних видатків.

Зеленський назвав очевидним, що під час війни максимум державної уваги, а отже, і державних ресурсів має йти на оборону. 

На думку президента, кожен проєкт, який може бути реалізований коштом позабюджетних ресурсів, має бути реалізований коштом саме позабюджетних ресурсів: це стосується різних сфер, зокрема галузі культури. 

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Пряма мова: "Музеї, культурні центри, символи, серіали – усе це важливо, але зараз інші пріоритети. Знаходьте позабюджетні кошти. Не державні".

Деталі: Президент також закликав представників місцевої влади до розумних витрат: "Люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо й правильно. Кожен розуміє, про що йдеться. Бруківка, прикрашання міст, фонтани – почекають. Спочатку перемога".

Цьому передувало: Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, попри заклики громадськості, назвав доречним витратити під час війни понад 500 мільйонів гривень із держбюджету на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду українського народу. 

Передісторія:

  • 13 липня Верховна Рада підтримала надання фінансування на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду (законопроєкт №3473).
  • Це збурило суспільство, як і ідея зараз міняти на щиті Батьківщини-Матері герб СРСР на герб України. Багато хто закликав владу вкладати кошти лише в перемогу й життєво необхідні сфери, відновлення пошкодженої інфраструктури, медицину й освіту – але не в музеї, пам’ятники, пішохідні мости й перекладання бруківки, без яких можна обійтися, поки триває війна. 
  • Однак Міністерство культури також запланувало відродження виробництва серіалів із міркувань "інформаційної та культурної безпеки" України. 

Читайте також: Всім серіалів! Мінкульт розподілив 448 мільйонів на виробництво телевізійних фільмів

Теми: ЗеленськийТкаченкоМінкультуриКабінет міністрів
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