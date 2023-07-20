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Зеленский предлагает уволить министра Ткаченко

Елена РощинаЧетверг, 20 июля 2023, 23:52
Зеленский предлагает уволить министра Ткаченко
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский предлагает премьер-министру Денису Шмыгалю уволить Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики и назначить на эту должность другого человека. 

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении 20 июля

Прямая речь: "Я предложил главе правительства два шага. Первый – найти внебюджетные средства на проекты, которые вам сейчас действительно нужны, в мире есть люди, которые могут помочь. А второе – попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики". 

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Детали: Президент отметил, что говорил с премьер-министром о справедливости при формировании бюджетных расходов.

Зеленский назвал очевидным, что во время войны максимум государственного внимания, а следовательно, и государственных ресурсов должно идти на оборону. 

По мнению президента, каждый проект, который может быть реализован за счет внебюджетных ресурсов, должен быть реализован за счет именно внебюджетных ресурсов: это касается различных сфер, в частности сферы культуры. 

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Прямая речь: "Музеи, культурные центры, символы, сериалы – все это важно, но сейчас другие приоритеты. Находите внебюджетные средства. Не государственные".

Детали: Президент также призвал представителей местной власти к разумным расходам: "Люди должны чувствовать, что ресурсы бюджетов используются справедливо и правильно. Каждый понимает, о чем идет речь. Брусчатка, украшение городов, фонтаны – подождут. Сначала победа".

Этому предшествовало: Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, несмотря на призывы общественности, назвал уместным потратить во время войны более 500 миллионов гривен из госбюджета на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида украинского народа. 

Предыстория: 

  • 13 июля Верховная Рада поддержала предоставление финансирования на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида (законопроект №3473).
  • Это возмутило общество, как и идея сейчас менять на щите Родины-матери герб СССР на герб Украины. Многие призвали власти вкладывать средства только в победу и жизненно необходимые сферы, восстановление поврежденной инфраструктуры, медицину и образование – но не в музеи, памятники, пешеходные мосты и перекладывание брусчатки, без которых можно обойтись, пока идет война. 
  • Однако Министерство культуры также запланировало возрождение производства сериалов из соображений "информационной и культурной безопасности" Украины.

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Темы: ЗеленскийТкаченкоМинкультурыКабинет министров
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