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Українці використовують касетні боєприпаси досить ефективно – Кірбі

"Європейська правда", Олена РощінаЧетвер, 20 липня 2023, 23:39
Українці використовують касетні боєприпаси досить ефективно – Кірбі
Джон Кірбі, фото Bloomberg via Getty Images

Американські касетні боєприпаси вже перебувають на полі бою в Україні, підтвердив інформацію ЗМІ координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Кірбі на брифінгу сказав, що українці використовують касетні боєприпаси належним чином, і ті впливають на російські оборонні угруповання і оборонне маневрування росіян.

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Пряма мова: "Ми отримали деякі початкові відгуки від українців, і вони використовують їх досить ефективно".

Цьому передувало: 20 липня неназваний український чиновник повідомив "The Washington Post", що українські збройні сили вже почали застосовувати проти російських загарбників касетні боєприпаси.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 7 липня США оголосили пакет військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, до його складу вперше увійшли касетні боєприпаси.
  • Допомога Вашингтона викликала критику з боку неурядових організацій і збентежила кілька європейських країн та Канаду, оскільки касетні боєприпаси вважаються більш небезпечними для цивільного населення та існує конвенція, країни-учасниці якої відмовляються від їхнього використання та зберігання.
  • Президент США Джо Байден визнав, що йому непросто далось рішення схвалити передання Україні касетних боєприпасів, та він вважає це правильним рішенням в умовах нестачі артилерійських снарядів.

Теми: зброявійнаСШАдопомога Україні
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