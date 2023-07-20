Українці використовують касетні боєприпаси досить ефективно – Кірбі

Американські касетні боєприпаси вже перебувають на полі бою в Україні, підтвердив інформацію ЗМІ координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Кірбі на брифінгу сказав, що українці використовують касетні боєприпаси належним чином, і ті впливають на російські оборонні угруповання і оборонне маневрування росіян.

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Пряма мова: "Ми отримали деякі початкові відгуки від українців, і вони використовують їх досить ефективно".

Цьому передувало: 20 липня неназваний український чиновник повідомив "The Washington Post", що українські збройні сили вже почали застосовувати проти російських загарбників касетні боєприпаси.

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