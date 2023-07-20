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Украинцы используют кассетные боеприпасы достаточно эффективно – Кирби

"Европейская правда", Елена РощинаЧетверг, 20 июля 2023, 23:39
Украинцы используют кассетные боеприпасы достаточно эффективно – Кирби
Джон Кирби, фото Bloomberg via Getty Images

Американские кассетные боеприпасы уже находятся на поле боя в Украине, подтвердил информацию СМИ координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Кирби на брифинге сказал, что украинцы используют кассетные боеприпасы должным образом, и те влияют на российские оборонительные группировки и оборонительное маневрирование россиян.

Прямая речь: "Мы получили некоторые начальные отзывы от украинцев, и они используют их достаточно эффективно".

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Этому предшествовало: 20 июля неназванный украинский чиновник сообщил "The Washington Post", что украинские вооруженные силы уже начали применять против российских захватчиков кассетные боеприпасы.

Предыстория: 

  • 7 июля США объявили пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов, в его состав впервые вошли кассетные боеприпасы.
  • Помощь Вашингтона вызвала критику со стороны неправительственных организаций и смутила несколько европейских стран и Канаду, поскольку кассетные боеприпасы считаются более опасными для гражданского населения и существует конвенция, страны-участницы которой отказываются от их использования и хранения.
  • Президент США Джо Байден признал, что ему непросто далось решение одобрить передачу Украине кассетных боеприпасов, но он считает это правильным решением в условиях нехватки артиллерийских снарядов.

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Темы: оружиевойнаСШАпомощь Украине
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