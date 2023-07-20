Украинцы используют кассетные боеприпасы достаточно эффективно – Кирби

Американские кассетные боеприпасы уже находятся на поле боя в Украине, подтвердил информацию СМИ координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Кирби на брифинге сказал, что украинцы используют кассетные боеприпасы должным образом, и те влияют на российские оборонительные группировки и оборонительное маневрирование россиян.

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Прямая речь: "Мы получили некоторые начальные отзывы от украинцев, и они используют их достаточно эффективно".

Этому предшествовало: 20 июля неназванный украинский чиновник сообщил "The Washington Post", что украинские вооруженные силы уже начали применять против российских захватчиков кассетные боеприпасы.

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