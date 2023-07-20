ЗСУ почали застосовувати касетні боєприпаси – WP
Українські збройні сили вже почали застосовувати проти російських загарбників касетні боєприпаси, повідомив неназваний український чиновник The Washington Post.
Джерело: The Washington Post
Дослівно: "Україна почала застосовувати касетні боєприпаси, надані США, проти російських сил на південному сході України, намагаючись розбити добре укріплені російські позиції, які сповільнили літній наступ українських військ".
Деталі: Український чиновник повідомив, що боєприпаси були випущені по російських позиціях, щоб зруйнувати траншеї, які сповільнюють рух українських сил, що намагаються повернути собі територію.
Що було раніше: Перед цим командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що американські касетні боєприпаси вже прибули в Україну і незабаром будуть готові до використання; за інформацією ЗМІ, їх планують застосувати у Бахмуті.
Передісторія:
- Раніше Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу для підтримки української армії, яка містить касетні боєприпаси.
- Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від США.
- У Пентагоні згодом підтвердили, що Сполучені Штати вже доправили в Україну касетні боєприпаси.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде використовувати касетні боєприпаси на своїй землі, що є справедливим по відношенню до ворога.