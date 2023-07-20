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ЗСУ почали застосовувати касетні боєприпаси – WP

Станіслав ПогоріловЧетвер, 20 липня 2023, 14:59
ЗСУ почали застосовувати касетні боєприпаси – WP
Фото: Getty Images

Українські збройні сили вже почали застосовувати проти російських загарбників касетні боєприпаси, повідомив неназваний український чиновник The Washington Post.

Джерело: The Washington Post

Дослівно: "Україна почала застосовувати касетні боєприпаси, надані США, проти російських сил на південному сході України, намагаючись розбити добре укріплені російські позиції, які сповільнили літній наступ українських військ".

Деталі: Український чиновник повідомив, що боєприпаси були випущені по російських позиціях, щоб зруйнувати траншеї, які сповільнюють рух українських сил, що намагаються повернути собі територію.

Що було раніше: Перед цим командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що американські касетні боєприпаси вже прибули в Україну і незабаром будуть готові до використання; за інформацією ЗМІ, їх планують застосувати у Бахмуті.

Передісторія: 

Теми: зброяУкраїнавійна
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