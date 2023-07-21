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Ткаченко подав заяву про відставку

"Українська правда"П'ятниця, 21 липня 2023, 00:38
Ткаченко подав заяву про відставку
Олександр Ткаченко. Скрін

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що подав заяву про відставку.

Джерело: Ткаченко у Facebook

Пряма мова: "Приніс сьогодні ввечері (20 липня – ред.) прем’єру заяву про відставку, через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни. Лише потім здивувався заяві президента щодо цього ж питання".

Деталі: Водночас Ткаченко заявив, що під час війни витрачати бюджетні і приватні кошти на культуру не менш важливо, ніж на дрони.

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"І приватні, і бюджетні кошти під час війни на культуру не менш важливі, ніж на дрони, тому що культура це щит нашої ідентичності і наших кордонів. І це принципова моя позиція проти інших", – наголосив міністр.

Цьому передувало: 

  • Президент Володимир Зеленський запропонував прем’єр-міністру Денису Шмигалю звільнити Олександра Ткаченка з посади міністра культури й інформаційної політики та призначити на цю посаду іншу людину.
  • Олександр Ткаченко, попри заклики громадськості, назвав доречним витратити під час війни понад 500 мільйонів гривень із держбюджету на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду українського народу.
  • Ще у листопаді 2021 року Ткаченко заявляв про свою відставку, однак не пішов з уряду. У лютому минулого року "УП. Життя" розпитала у міністра, чому він не залишив посаду.  

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 13 липня Верховна Рада підтримала надання фінансування на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду (законопроєкт №3473).
  • Це збурило суспільство, як і ідея зараз міняти на щиті Батьківщини-Матері герб СРСР на герб України. Багато хто закликав владу вкладати кошти лише в перемогу й життєво необхідні сфери, відновлення пошкодженої інфраструктури, медицину й освіту – але не в музеї, пам’ятники, пішохідні мости й перекладання бруківки, без яких можна обійтися, поки триває війна. 
  • Однак Міністерство культури також запланувало відродження виробництва серіалів із міркувань "інформаційної та культурної безпеки" України. 

Читайте також: Всім серіалів! Мінкульт розподілив 448 мільйонів на виробництво телевізійних фільмів

Теми: Ткаченкокультуравідставка
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