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Ткаченко подал заявление об отставке

"Украинская правда"Пятница, 21 июля 2023, 00:38
Ткаченко подал заявление об отставке
Александр Ткаченко. Скрин

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что подал заявление об отставке.

Источник: Ткаченко в Facebook

Прямая речь: "Принес сегодня вечером (20 июля – ред.) премьеру заявление об отставке, из-за волны недоразумения о важности культуры во время войны. Только потом удивился заявлению президента по этому же вопросу".

Детали: В то же время Ткаченко заявил, что во время войны тратить бюджетные и частные средства на культуру не менее важно, чем на дроны.

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"И частные, и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны, потому что культура это щит нашей идентичности и наших границ. И это принципиальная моя позиция против других", – подчеркнул министр.

Этому предшествовало: 

  • Президент Владимир Зеленский предложил премьер-министру Денису Шмыгалю уволить Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики и назначить на эту должность другого человека. 
  • Александр Ткаченко, несмотря на призывы общественности, назвал уместным потратить во время войны более 500 миллионов гривен из госбюджета на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида украинского народа. 
  • Еще в ноябре 2021 года Ткаченко заявлял о своей отставке, однако не ушел из правительства. В феврале прошлого года "УП. Жизнь" расспросила у министра, почему он не покинул пост.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 13 июля Верховная Рада поддержала предоставление финансирования на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида (законопроект №3473).
  • Это возмутило общество, как и идея сейчас менять на щите Родины-матери герб СССР на герб Украины. Многие призвали власти вкладывать средства только в победу и жизненно необходимые сферы, восстановление поврежденной инфраструктуры, медицину и образование – но не в музеи, памятники, пешеходные мосты и перекладывание брусчатки, без которых можно обойтись, пока идет война. 
  • Однако Министерство культуры также запланировало возрождение производства сериалов из соображений "информационной и культурной безопасности" Украины.

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Темы: Ткаченкокультураотставка
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