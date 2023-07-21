Ткаченко подал заявление об отставке

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что подал заявление об отставке.

Источник: Ткаченко в Facebook

Прямая речь: "Принес сегодня вечером (20 июля – ред.) премьеру заявление об отставке, из-за волны недоразумения о важности культуры во время войны. Только потом удивился заявлению президента по этому же вопросу".

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Детали: В то же время Ткаченко заявил, что во время войны тратить бюджетные и частные средства на культуру не менее важно, чем на дроны.

"И частные, и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны, потому что культура это щит нашей идентичности и наших границ. И это принципиальная моя позиция против других", – подчеркнул министр.

Этому предшествовало:

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Президент Владимир Зеленский предложил премьер-министру Денису Шмыгалю уволить Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики и назначить на эту должность другого человека.

Александр Ткаченко, несмотря на призывы общественности, назвал уместным потратить во время войны более 500 миллионов гривен из госбюджета на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида украинского народа.

Еще в ноябре 2021 года Ткаченко заявлял о своей отставке, однако не ушел из правительства. В феврале прошлого года "УП. Жизнь" расспросила у министра, почему он не покинул пост.

Предыстория:

13 июля Верховная Рада поддержала предоставление финансирования на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида (законопроект №3473).

Это возмутило общество, как и идея сейчас менять на щите Родины-матери герб СССР на герб Украины. Многие призвали власти вкладывать средства только в победу и жизненно необходимые сферы, восстановление поврежденной инфраструктуры, медицину и образование – но не в музеи, памятники, пешеходные мосты и перекладывание брусчатки, без которых можно обойтись, пока идет война.

Однако Министерство культуры также запланировало возрождение производства сериалов из соображений "информационной и культурной безопасности" Украины.

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