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Директор ЦРУ заявив, що залишається оптимістом щодо контрнаступу України

"Українська правда"П'ятниця, 21 липня 2023, 07:19
Директор ЦРУ заявив, що залишається оптимістом щодо контрнаступу України
ВІЛЬЯМ БЕРНС, ФОТО GETTY IMAGES

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що залишається оптимістом щодо перспектив українського контрнаступу.

Джерело: Бернс на форумі з питань безпеки в Аспені, цитує Bloomberg

Деталі: Повідомляється, що оптимістичні оцінки щодо контрнаступу України Бернс зробив на основі даних розвідки, які він перевірив.

За словами директора ЦРУ, Росія страждає від деяких значних "структурних недоліків". Ці слабкі сторони включають низький моральний дух, погане командування та "безлад" серед політичного і військового керівництва, наголосив він.

"Це буде важке завдання, але ми зробимо все можливе, як розвідувальне агентство, щоб забезпечити таку підтримку та обмін розвідданими, які допоможуть українцям досягти прогресу", – сказав Бернс.

Нагадаємо: Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів голові Об’єднаного комітету начальників штабів США Марку Міллі про контрнаступ і певні успіхи ЗСУ. 

Теми: СШАУкраїнаконтрнаступ
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