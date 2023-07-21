Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Директор ЦРУ заявил, что остается оптимистом относительно контрнаступления Украины

"Украинская правда"Пятница, 21 июля 2023, 07:19
Директор ЦРУ заявил, что остается оптимистом относительно контрнаступления Украины
УИЛЬЯМ БЕРНС, ФОТО GETTY IMAGES

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что остается оптимистом относительно перспектив украинского контрнаступления.

Источник: Бернс на форуме по вопросам безопасности в Аспене, цитирует Bloomberg

Детали: Сообщается, что оптимистичные оценки относительно контрнаступления Украины Бернс сделал на основе данных разведки, которые он проверил.

Реклама:

По словам директора ЦРУ, Россия страдает от некоторых значительных "структурных недостатков". Эти слабые стороны включают низкий моральный дух, плохое командование и "беспорядок" среди политического и военного руководства, подчеркнул он.

"Это будет трудная задача, но мы сделаем все возможное, как разведывательное агентство, чтобы обеспечить такую поддержку и обмен разведданными, которые помогут украинцам достичь прогресса", – сказал Бернс.

Напомним: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал председателю Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли о контрнаступлении и определенных успехах ВСУ.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАУкраинаконтрнаступление
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
США
Пентагон о контрнаступлении: ВСУ медленно продвигаются вперед и отражают атаки
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: