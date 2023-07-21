Директор ЦРУ заявил, что остается оптимистом относительно контрнаступления Украины

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что остается оптимистом относительно перспектив украинского контрнаступления.

Источник: Бернс на форуме по вопросам безопасности в Аспене, цитирует Bloomberg

Детали: Сообщается, что оптимистичные оценки относительно контрнаступления Украины Бернс сделал на основе данных разведки, которые он проверил.

По словам директора ЦРУ, Россия страдает от некоторых значительных "структурных недостатков". Эти слабые стороны включают низкий моральный дух, плохое командование и "беспорядок" среди политического и военного руководства, подчеркнул он.

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"Это будет трудная задача, но мы сделаем все возможное, как разведывательное агентство, чтобы обеспечить такую поддержку и обмен разведданными, которые помогут украинцам достичь прогресса", – сказал Бернс.

Напомним: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал председателю Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли о контрнаступлении и определенных успехах ВСУ.