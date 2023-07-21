Директор ЦРУ заявил, что остается оптимистом относительно контрнаступления Украины

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что остается оптимистом относительно перспектив украинского контрнаступления.

Источник: Бернс на форуме по вопросам безопасности в Аспене, цитирует Bloomberg

Детали: Сообщается, что оптимистичные оценки относительно контрнаступления Украины Бернс сделал на основе данных разведки, которые он проверил.

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По словам директора ЦРУ, Россия страдает от некоторых значительных "структурных недостатков". Эти слабые стороны включают низкий моральный дух, плохое командование и "беспорядок" среди политического и военного руководства, подчеркнул он.

"Это будет трудная задача, но мы сделаем все возможное, как разведывательное агентство, чтобы обеспечить такую поддержку и обмен разведданными, которые помогут украинцам достичь прогресса", – сказал Бернс.

Напомним: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал председателю Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли о контрнаступлении и определенных успехах ВСУ.