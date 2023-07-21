Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Директор ЦРУ заявил, что остается оптимистом относительно контрнаступления Украины

"Украинская правда"Пятница, 21 июля 2023, 07:19
Директор ЦРУ заявил, что остается оптимистом относительно контрнаступления Украины
УИЛЬЯМ БЕРНС, ФОТО GETTY IMAGES

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что остается оптимистом относительно перспектив украинского контрнаступления.

Источник: Бернс на форуме по вопросам безопасности в Аспене, цитирует Bloomberg

Детали: Сообщается, что оптимистичные оценки относительно контрнаступления Украины Бернс сделал на основе данных разведки, которые он проверил.

По словам директора ЦРУ, Россия страдает от некоторых значительных "структурных недостатков". Эти слабые стороны включают низкий моральный дух, плохое командование и "беспорядок" среди политического и военного руководства, подчеркнул он.

Реклама:

"Это будет трудная задача, но мы сделаем все возможное, как разведывательное агентство, чтобы обеспечить такую поддержку и обмен разведданными, которые помогут украинцам достичь прогресса", – сказал Бернс.

Напомним: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал председателю Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли о контрнаступлении и определенных успехах ВСУ.

Темы: СШАУкраинаконтрнаступление
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, карта, ОбновленоУкраинские войска освободили Старомайорское

фотоСвитолина поддержала Харлан: Мы не жмем руки россиянам и белорусам

фотоЛишённому депутатства Аристову вручили подозрение после скандала с Мальдивами

Исчезнувшая гуманитарка: во Львовской ОВА отреагировали на претензии

ВСУ идут вперед на юге от Бахмута, горячее всего возле 3 населенных пунктов - Маляр

Имущество семьи экс-военкома Борисова арестовали: родственники пытались "спасти" Porsche – ГБР

Все новости...
США
В Пентагоне рассказали о фактах похищения западного оружия в Украине, которое удалось вернуть
Украина, вероятно, получит F-16 до конца этого года – Кирби
"Вагнеровцы", которые прибывают в Беларусь, реинтегрируются в армию РФ – Пентагон
Последние новости
22:28
В Швеции разрешили сжечь Тору возле посольства Израиля
22:20
Что известно о "контролируемом" падении спутника Aeolus
21:46
Экономические новости 27 июля: учетную ставку снизили на 3%, Украина выполнила требование МВФ
21:45
МОН заблокировало выдачу дипломов более 450 выпускникам, не сдавшим ВНО
21:37
Разведка США: Россия получает от Китая технологии для войны против Украины
21:25
Рынок земли с начала войны потерял 11,5 млрд: сколько он может приносить экономике
21:14
Россияне ударили по Запорожью
21:10
видео, карта, ОбновленоУкраинские войска освободили Старомайорское
21:01
Кремль разослал "методичку" ко Дню Крещения Руси: о "нацистских сатанистах" и спасителе Путине
20:58
фотоСвитолина поддержала Харлан: Мы не жмем руки россиянам и белорусам
Все новости...
Реклама: