Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ двічі запустила ракети "Онікс" в напрямку Одещини

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 21 липня 2023, 11:01
РФ двічі запустила ракети Онікс в напрямку Одещини
Ілюстративне фото, запуск російської ракети Онікс, скрін з відео у Вікіпедії

Росія двічі запустила ракети "Онікс" в напрямку Одеської області, оголошено повітряну тривогу.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ 

Дослівно: "Зафіксовано пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одеської області. Залишайтеся в укритті". 

Реклама:

Деталі: Оголошена повітряна тривога. Telegram-канали повідомляють про вибухи в області.

Оновлено: Об 11:18 Повітряні сили повідомили про повторні пуски "Оніксів" у напрямку Одеської області.

Нагадаємо: Раніше Повітряні сили пояснили, у чому складність знищення "Оніксів" окупантів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Одеська областьракетний ударповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Одеська область
Заступника одеського військкома підозрюють в незаконному збагаченні: родина накупила машин і нерухомості
Повітряні сили вночі знищили всі чотири ракети, які атакували Одещину
На Одещині пролунали вибухи: працювала ППО
Останні новини
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: