РФ двічі запустила ракети "Онікс" в напрямку Одещини
П'ятниця, 21 липня 2023, 11:01
Росія двічі запустила ракети "Онікс" в напрямку Одеської області, оголошено повітряну тривогу.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Дослівно: "Зафіксовано пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одеської області. Залишайтеся в укритті".
Реклама:
Деталі: Оголошена повітряна тривога. Telegram-канали повідомляють про вибухи в області.
Оновлено: Об 11:18 Повітряні сили повідомили про повторні пуски "Оніксів" у напрямку Одеської області.
Нагадаємо: Раніше Повітряні сили пояснили, у чому складність знищення "Оніксів" окупантів.
ВІДЕО ДНЯ