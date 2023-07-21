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РФ двічі запустила ракети "Онікс" в напрямку Одещини

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 21 липня 2023, 11:01
РФ двічі запустила ракети Онікс в напрямку Одещини
Ілюстративне фото, запуск російської ракети Онікс, скрін з відео у Вікіпедії

Росія двічі запустила ракети "Онікс" в напрямку Одеської області, оголошено повітряну тривогу.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ 

Дослівно: "Зафіксовано пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одеської області. Залишайтеся в укритті". 

Деталі: Оголошена повітряна тривога. Telegram-канали повідомляють про вибухи в області.

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Оновлено: Об 11:18 Повітряні сили повідомили про повторні пуски "Оніксів" у напрямку Одеської області.

Нагадаємо: Раніше Повітряні сили пояснили, у чому складність знищення "Оніксів" окупантів.

Теми: Одеська областьракетний ударповітряна тривога
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