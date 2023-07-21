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РФ дважды запустила ракеты "Оникс" в направлении Одесской области

Татьяна ЛозовенкоПятница, 21 июля 2023, 11:01
РФ дважды запустила ракеты Оникс в направлении Одесской области
Иллюстративное фото, запуск российской ракеты Оникс, скрин из видео в Википедии

Россия дважды запустила ракеты "Оникс" в направлении Одесской области, объявлена воздушная тревога.

Источник: Воздушные силы ВСУ 

Дословно: "Зафиксированы пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении Одесской области. Оставайтесь в укрытии".

Детали: Объявлена воздушная тревога. Telegram-каналы сообщают о взрывах в области. 

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Обновлено: В 11:18 Воздушные силы сообщили о повторных пусках "Ониксов" в направлении Одесской области.

Напомним: Ранее Воздушные силы объяснили, в чем сложность уничтожения "Ониксов" оккупантов.

Темы: Одесская областьракетный ударвоздушная тревога
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