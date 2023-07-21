РФ дважды запустила ракеты "Оникс" в направлении Одесской области
Пятница, 21 июля 2023, 11:01
Россия дважды запустила ракеты "Оникс" в направлении Одесской области, объявлена воздушная тревога.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "Зафиксированы пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении Одесской области. Оставайтесь в укрытии".
Детали: Объявлена воздушная тревога. Telegram-каналы сообщают о взрывах в области.
Реклама:
Обновлено: В 11:18 Воздушные силы сообщили о повторных пусках "Ониксов" в направлении Одесской области.
Напомним: Ранее Воздушные силы объяснили, в чем сложность уничтожения "Ониксов" оккупантов.