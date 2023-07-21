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В 14 областях вили сирени − фіксували пуски російських ракет

Ірина БалачукП'ятниця, 21 липня 2023, 12:40
В 14 областях вили сирени − фіксували пуски російських ракет
Скриншот з alerts.in.ua

Влада України оголошуала повітряну тривогу у 14 областях через небезпеку ракетних ударів.

Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: Сирени почали лунати о 10:23 на Чернігівщині, а згодом поширилися на східні, центральні та південні області.

Повітряні сили повідомили, що існує ракетна небезпека в регіонах, де оголошена тривога.

Пізніше ПС написали, що зафіксовані пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одеської області.

Коли звучать сирени необхідно пройти в укриття.

Доповнено: Пізніше тривоги також поширились на Житомирщину та Вінниччину.

Станом на 11:32 тривоги у Миколаївській та Херсонській областях скасували.

Оновлено: Станом на 12:30 тривоги скасували по всій Україні.

Теми: повітряна тривогаУкраїнавійна
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