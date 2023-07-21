В 14 областях вили сирени − фіксували пуски російських ракет
П'ятниця, 21 липня 2023, 12:40
Влада України оголошуала повітряну тривогу у 14 областях через небезпеку ракетних ударів.
Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Деталі: Сирени почали лунати о 10:23 на Чернігівщині, а згодом поширилися на східні, центральні та південні області.
Повітряні сили повідомили, що існує ракетна небезпека в регіонах, де оголошена тривога.
Пізніше ПС написали, що зафіксовані пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одеської області.
Коли звучать сирени необхідно пройти в укриття.
Доповнено: Пізніше тривоги також поширились на Житомирщину та Вінниччину.
Станом на 11:32 тривоги у Миколаївській та Херсонській областях скасували.
Оновлено: Станом на 12:30 тривоги скасували по всій Україні.