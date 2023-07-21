В 14 областях выли сирены − фиксировали пуски российских ракет

Власти Украины объявляли воздушную тревогу в 14 областях из-за опасности ракетных ударов.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Сирены начали звучать в 10:23 на Черниговщине, а затем распространились на восточные, центральные и южные области.

Воздушные силы сообщили, что существует ракетная опасность в регионах, где объявлена тревога.

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Позже ВС написали, что зафиксированы пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении Одесской области.

Когда звучат сирены необходимо пройти в укрытие.

Дополнено: Позже тревоги также распространились на Житомирскую и Винницкую области.

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По состоянию на 11:32 тревоги в Николаевской и Херсонской областях отменили.

Обновлено: По состоянию на 12:30 тревоги отменили по всей Украине.