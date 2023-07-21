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В 14 областях выли сирены − фиксировали пуски российских ракет

Ирина БалачукПятница, 21 июля 2023, 12:40
В 14 областях выли сирены − фиксировали пуски российских ракет
Скриншот из alerts.in.ua

Власти Украины объявляли воздушную тревогу в 14 областях из-за опасности ракетных ударов.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Сирены начали звучать в 10:23 на Черниговщине, а затем распространились на восточные, центральные и южные области.

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Воздушные силы сообщили, что существует ракетная опасность в регионах, где объявлена тревога.

Позже ВС написали, что зафиксированы пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении Одесской области.

Когда звучат сирены необходимо пройти в укрытие.

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Дополнено: Позже тревоги также распространились на Житомирскую и Винницкую области.

По состоянию на 11:32 тревоги в Николаевской и Херсонской областях отменили.

Обновлено: По состоянию на 12:30 тревоги отменили по всей Украине.

Темы: воздушная тревогаУкраинавойна
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