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Украинский ВПК уже производит средства для защиты портов от РФ – Данилов

Татьяна ЛозовенкоПятница, 21 июля 2023, 11:34
Украинский ВПК уже производит средства для защиты портов от РФ – Данилов
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ, ФОТО ОП

Украинский ВПК уже производит средства, которые позволят усилить защиту портовой инфраструктуры от российских атак.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Не хватает средств поражения ПВО именно по некоторым видам того вооружения, которым пользуется РФ. Президент поставил задачу усилить защиту (портовой инфраструктуры - ред.). Сегодня работают все контакты, чтобы ускорить поставки необходимой техники. Однако хочу заметить, что мы и самостоятельно разрабатываем сейчас, и уже есть понимание относительно систем защиты. 

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Наш ВПК производит уже такую защиту. В ближайшее время, я думаю, это (защита портовой инфраструктуры - ред.) будет усилена". 

Детали: В то же время он добавил, что это не гарантирует защиты на "сто процентов" от атак России.

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Темы: ДаниловСНБОпортыПВО
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