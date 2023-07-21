Украинский ВПК уже производит средства для защиты портов от РФ – Данилов

Украинский ВПК уже производит средства, которые позволят усилить защиту портовой инфраструктуры от российских атак.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Не хватает средств поражения ПВО именно по некоторым видам того вооружения, которым пользуется РФ. Президент поставил задачу усилить защиту (портовой инфраструктуры - ред.). Сегодня работают все контакты, чтобы ускорить поставки необходимой техники. Однако хочу заметить, что мы и самостоятельно разрабатываем сейчас, и уже есть понимание относительно систем защиты.

Наш ВПК производит уже такую защиту. В ближайшее время, я думаю, это (защита портовой инфраструктуры - ред.) будет усилена".

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Детали: В то же время он добавил, что это не гарантирует защиты на "сто процентов" от атак России.

Предыстория:

Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.

Сразу после этого РФ усилила удары по украинской портовой и зерновой инфраструктуре.

19 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что дал поручение военным усилить защиту людей и портовой инфраструктуры.

В ISW считают, что РФ пытается создать ощущение неотложности своего возвращения к Черноморской зерновой инициативе.