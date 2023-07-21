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Знищені ангари і 120 тонн збіжжя: наслідки нічного удару росіян по Одещині

Ірина БалачукП'ятниця, 21 липня 2023, 12:31
Знищені ангари і 120 тонн збіжжя: наслідки нічного удару росіян по Одещині
ФОТО З FACEBOOK ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь" показало наслідки нічного ракетного удару росіян по Одещині, у результаті якого було знищено 120 тонн збіжжя, 2 пожежні машини та поранені 2 людей.

Джерело: ОК "Південь" в Facebook

Дослівно ОК "Південь": "2 ракети влучили в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств. Спалахнула пожежа і вже під час боротьби з вогнем пролунала повторна тривога. Ще 1 ракета поцілила в те саме підприємство, понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку". 

 
Фото з facebook ОК "Південь"

Деталі: Пожежу на площі понад 200 кв. м. оперативно ліквідували, але під час ракетного удару ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. 

 
Фото з facebook ОК "Південь"

Двоє співробітників підприємства отримали поранення. 

 
фото ДСНС 

ОК "Південь" опублікувало фото пошкоджених ангарів підприємства.  

Передісторія: 

  • Уночі 21 липня російські окупанти атакували "Калібрами" агропідприємство в Одеській області − ракети поцілили у склади з зерном та в будівлю, де зберігалася сільгосптехніка, дві людини дістали поранення. Знищені 120 тонн гороху і ячменю. 
  • Також окупанти знищили дві пожежні машини, зокрема, нову автоцистерну, яка приїхала на ліквідацію наслідків російської ракетної атаки. 

Теми: Одеська областьракетний ударпожежазерно
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