Знищені ангари і 120 тонн збіжжя: наслідки нічного удару росіян по Одещині
Оперативне командування "Південь" показало наслідки нічного ракетного удару росіян по Одещині, у результаті якого було знищено 120 тонн збіжжя, 2 пожежні машини та поранені 2 людей.
Джерело: ОК "Південь" в Facebook
Дослівно ОК "Південь": "2 ракети влучили в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств. Спалахнула пожежа і вже під час боротьби з вогнем пролунала повторна тривога. Ще 1 ракета поцілила в те саме підприємство, понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку".
Деталі: Пожежу на площі понад 200 кв. м. оперативно ліквідували, але під час ракетного удару ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.
Двоє співробітників підприємства отримали поранення.
ОК "Південь" опублікувало фото пошкоджених ангарів підприємства.
Передісторія:
- Уночі 21 липня російські окупанти атакували "Калібрами" агропідприємство в Одеській області − ракети поцілили у склади з зерном та в будівлю, де зберігалася сільгосптехніка, дві людини дістали поранення. Знищені 120 тонн гороху і ячменю.
- Також окупанти знищили дві пожежні машини, зокрема, нову автоцистерну, яка приїхала на ліквідацію наслідків російської ракетної атаки.