Уничтоженные ангары и 120 тонн зерна: последствия ночного удара россиян по Одесской области

Оперативное командование "Юг" показало последствия ночного ракетного удара россиян по Одесской области, в результате которого было уничтожено 120 тонн зерна, 2 пожарные машины и ранены 2 человека.

Источник: ОК "Юг" в Facebook

Дословно ОК "Юг": "2 ракеты попали в зернохранилища одного из сельскохозяйственных предприятий. Вспыхнул пожар и уже во время борьбы с огнем прозвучала повторная тревога. Еще 1 ракета попала в то же предприятие, повредив сельскохозяйственную и спасательную технику".

Фото С facebook ОК "ЮГ"

Детали: Пожар на площади более 200 кв. м. оперативно ликвидировали, но во время ракетного удара враг уничтожил 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

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Фото С facebook ОК "ЮГ"

Двое сотрудников предприятия получили ранения.

фото ГСЧС

ОК "Юг" опубликовало фото поврежденных ангаров предприятия.

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