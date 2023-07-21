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Уничтоженные ангары и 120 тонн зерна: последствия ночного удара россиян по Одесской области

Ирина БалачукПятница, 21 июля 2023, 12:31
Уничтоженные ангары и 120 тонн зерна: последствия ночного удара россиян по Одесской области
ФОТО С FACEBOOK ОК "ЮГ"

Оперативное командование "Юг" показало последствия ночного ракетного удара россиян по Одесской области, в результате которого было уничтожено 120 тонн зерна, 2 пожарные машины и ранены 2 человека.

Источник: ОК "Юг" в Facebook

Дословно ОК "Юг": "2 ракеты попали в зернохранилища одного из сельскохозяйственных предприятий. Вспыхнул пожар и уже во время борьбы с огнем прозвучала повторная тревога. Еще 1 ракета попала в то же предприятие, повредив сельскохозяйственную и спасательную технику". 

 
Фото С facebook ОК "ЮГ"

Детали: Пожар на площади более 200 кв. м. оперативно ликвидировали, но во время ракетного удара враг уничтожил 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. 

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Фото С facebook ОК "ЮГ"

Двое сотрудников предприятия получили ранения. 

 
фото ГСЧС

ОК "Юг" опубликовало фото поврежденных ангаров предприятия.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ночью 21 июля российские оккупанты атаковали "Калибрами" агропредприятие в Одесской области − ракеты попали в склады с зерном и в здание, где хранилась сельхозтехника, два человека получили ранения. Уничтожены 120 тонн гороха и ячменя.
  • Также оккупанты уничтожили две пожарные машины, в частности, новую автоцистерну, которая приехала на ликвидацию последствий российской ракетной атаки.

Темы: Одесская областьракетный ударпожарзерно
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