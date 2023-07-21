Уничтоженные ангары и 120 тонн зерна: последствия ночного удара россиян по Одесской области
Оперативное командование "Юг" показало последствия ночного ракетного удара россиян по Одесской области, в результате которого было уничтожено 120 тонн зерна, 2 пожарные машины и ранены 2 человека.
Источник: ОК "Юг" в Facebook
Дословно ОК "Юг": "2 ракеты попали в зернохранилища одного из сельскохозяйственных предприятий. Вспыхнул пожар и уже во время борьбы с огнем прозвучала повторная тревога. Еще 1 ракета попала в то же предприятие, повредив сельскохозяйственную и спасательную технику".
Детали: Пожар на площади более 200 кв. м. оперативно ликвидировали, но во время ракетного удара враг уничтожил 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.
Двое сотрудников предприятия получили ранения.
ОК "Юг" опубликовало фото поврежденных ангаров предприятия.
Предыстория:
- Ночью 21 июля российские оккупанты атаковали "Калибрами" агропредприятие в Одесской области − ракеты попали в склады с зерном и в здание, где хранилась сельхозтехника, два человека получили ранения. Уничтожены 120 тонн гороха и ячменя.
- Также оккупанты уничтожили две пожарные машины, в частности, новую автоцистерну, которая приехала на ликвидацию последствий российской ракетной атаки.