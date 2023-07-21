На Лимано-Куп’янському напрямку ворог намагається перехопити ініціативу − Череватий

На Бахмутському напрямку українські сили ведуть розмірений, але невпинний наступ, на Лимано-Куп’янському напрямку ворог хоче перехопити ініціативу − за минулу добу зафіксована рекордна кількість обстрілів з боку окупантів − 908.

Джерело: речник Східного управління військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного марафону новин

Пряма мова Череватого: "Бахмутський і Лимано-Куп’янський напрямки залишаються пріоритетними. (На Бахмутському напрямку − ред.) ми ведемо дуже такий розмірений і поступальний наступ, враховуючи те, що ми не маємо переваги в силах і засобах над противником. Тому максимально використовуємо маневри, охоплення, використовуємо різноманітне тактичне новаторство для того, щоб просуватися рівномірно, впевнено, але з мінімальними втратами нашого особового складу".

Деталі: Череватий наголосив, що щодоби сили оборони звільняють "сотні метрів нашої землі, щотижня − кілометри".

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Пряма мова речника: "Прийде час − це будуть десятки кілометрів. Тобто цей процес розмірений, сталий, але невпинний".

Деталі: Череватий підкреслив, що на Бахмутському напрямку сили оброни продовжують утримувати ініціативу і тиснути на ворога. Росіяни відчайдушно чинять спротив − вони 519 разів обстріляли українські позиції, здійснили 1 авіаналіт.

Загалом на цьому напрямку було 8 боєзіткнень, у результаті яких знищили 74 окупанти, ще 152 загарбники зазнали поранень і 1 потрапив у полон. Також знищили 1 ворожий танк, 6 ББМ, 2 САУ "Гвоздика", гаубицю Д30, контрбатарейну радіолокаційну станцію "Аістьонок" і 3 склади боєприпасів ворога.

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На Лимано-Куп’янському напрямку окупанти намагаються перехопити ініціативу, вести наступальні дії. Загарбники рекордно – 908 разів – обстріляв українські позиції всіма типами артилерії, а також здійснили 11 авіанальотів.

За словами Череватого, за добу відбулося 29 боєзіткнень, у ході яких було знищено 76 окупантів і ще 158 зазнали поранень. Також захисники спалили 2 танки, САУ "Мста", 2 міномети, гаубицю, 2 БПЛА і польовий склад з боєприпасами ворога.