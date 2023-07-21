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На Лимано-Купянском направлении враг пытается перехватить инициативу − Череватый

Ирина БалачукПятница, 21 июля 2023, 14:42
На Лимано-Купянском направлении враг пытается перехватить инициативу − Череватый
Скриншот из deepstatemap.live

На Бахмутском направлении украинские силы ведут размеренное, но непрерывное наступление, на Лимано-Купянском направлении враг хочет перехватить инициативу − за минувшие сутки зафиксировано рекордное количество обстрелов со стороны оккупантов − 908.

Источник: спикер Восточного управления войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального марафона новостей

Прямая речь Череватого: "Бахмутское и Лимано-Купянское направления остаются приоритетными. (На Бахмутском направлении − ред.) мы ведем очень такое размеренное и поступательное наступление, учитывая то, что мы не имеем преимущества в силах и средствах над противником. Поэтому максимально используем маневры, охват, используем разнообразное тактическое новаторство для того, чтобы продвигаться равномерно, уверенно, но с минимальными потерями нашего личного состава".

Детали: Череватый отметил, что ежесуточно силы обороны освобождают "сотни метров нашей земли, еженедельно − километры".

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Прямая речь спикера: "Придет время − это будут десятки километров. То есть этот процесс размеренный, устойчивый, но непрерывный".

Детали: Череватый подчеркнул, что на Бахмутском направлении силы обороны продолжают удерживать инициативу и давить на врага. Россияне отчаянно сопротивляются − они 519 раз обстреляли украинские позиции, совершили 1 авианалет.

Всего на этом направлении было 8 боестолкновений, в результате которых уничтожили 74 оккупанта, еще 152 захватчика получили ранения и 1 попал в плен. Также уничтожили 1 вражеский танк, 6 ББМ, 2 САУ "Гвоздика", гаубицу Д30, контрбатарейную радиолокационную станцию "Аистенок" и 3 склада боеприпасов врага.

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На Лимано-Купянском направлении оккупанты пытаются перехватить инициативу, вести наступательные действия. Захватчики рекордно − 908 раз − обстреляли украинские позиции всеми типами артиллерии, а также совершили 11 авианалетов.

По словам Череватого, за сутки произошло 29 боестолкновений, в ходе которых было уничтожено 76 оккупантов и еще 158 получили ранения. Также защитники сожгли 2 танка, САУ "Мста", 2 миномета, гаубицу, 2 БПЛА и полевой склад с боеприпасами врага.
 

Темы: ЛиманБахмутвойна
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