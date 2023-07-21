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Лукашенко полетит на переговоры к Путину в выходные

Татьяна ЛозовенкоПятница, 21 июля 2023, 15:28
Лукашенко полетит на переговоры к Путину в выходные
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО: GETTY IMAGES

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 23 июля встретится в России с диктатором Владимир Путиным.

Источник: пресс-служба Лукашенко

Детали: Сообщается, что Лукашенко и Путин проведут встречу, о которой договаривались ранее.

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В повестке переговоров есть "вопросы безопасности, международная повестка дня, экономическое взаимодействие, реализация союзных программ, совместное противостояние санкционному давлению и прочее".

Что этому предшествовало: 

  • 6 июля Лукашенко заявил о планах в ближайшее время встретиться Владимиром Путиным, чтобы обсудить в том числе "проблему вокруг Вагнера".
  • В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что даты и повестки дня такой встречи пока нет.

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Темы: ЛукашенкоПутинРосcияБеларусь
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