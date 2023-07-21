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У Міноборони заявили, що інспекція США показала відсутність розкрадання в Україні західної зброї

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 21 липня 2023, 17:32
У Міноборони заявили, що інспекція США показала відсутність розкрадання в Україні західної зброї
Фото: Getty Images

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов у відповідь на повідомлення ЗМІ стосовно можливих випадків розкрадання західної зброї, заявив, що інспекція США не має претензій до обліку Україною озброєння, яке їй надається.

Джерело: пресслужба Міноборони

Пряма мова Гаврилова: "Інспекція Сполучених Штатів по лінії матеріально-технічної допомоги засвідчила відсутність претензій з боку американської сторони до обліку Україною озброєння та військової техніки".

Деталі: За його словами, в Україні все обліковано - артилерія, боєприпаси, складні системи ППО, бронетехніка.

При цьому Гаврилов нагадав, що у минулому році було впроваджено автоматизовану систему обліку і проходження всього озброєння та військової техніки (ОВТ) через логістику.

Також за допомогою партнерів уведено програми Logfas і "Каравай", які дозволяють по штрих-коду і QR-коду супроводжувати військову техніку до військової частини, а, в разі потреби, приїхати туди і побачити, що там є.

Що було раніше: Перед цим CNN з посиланням на звіт генерального інспектора Пентагону заявило, що у перші місяці повномасштабної війни були випадки викрадення західного озброєння в Україні, однак зброю вдавалося знайти і вилучити.

Теми: МіноборонизброяСШАУкраїна
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