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В Минобороны заявили, что инспекция США показала отсутствие хищения в Украине западного оружия

Станислав ПогориловПятница, 21 июля 2023, 17:32
В Минобороны заявили, что инспекция США показала отсутствие хищения в Украине западного оружия
Фото: getty Images

Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов в ответ на сообщения СМИ относительно возможных случаев хищения западного оружия, заявил, что инспекция США не имеет претензий к учету Украиной вооружения, которое ей предоставляется.

Источник: пресс-служба Минобороны

Прямая речь Гаврилова: "Инспекция Соединенных Штатов по линии материально-технической помощи показала отсутствие претензий со стороны американской стороны к учету Украиной вооружения и военной техники".

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Детали: По его словам, в Украине все учтено - артиллерия, боеприпасы, сложные системы ПВО, бронетехника.

При этом Гаврилов напомнил, что в прошлом году была внедрена автоматизированная система учета и прохождения всего вооружения и военной техники (ВВТ) через логистику.

Также с помощью партнеров введены программы Logfas и "Каравай", которые позволяют по штрих-коду и QR-коду сопровождать военную технику в воинскую часть, а в случае необходимости приехать туда и увидеть, что там есть.

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Что предшествовало: Перед этим CNN со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона заявило, что в первые месяцы полномасштабной войны были случаи похищения западного вооружения в Украине, однако оружие удавалось найти и изъять.

Темы: МинобороныоружиеСШАУкраина
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